Emiliano no grazie. Cercasi un candidato di centrosinistra valido per la Puglia (e per Taranto)

Pare a tutti gli effetti una notizia-bomba. “Big Michele”, come lo chiamano i detrattori, di fatto afferma che l’ex Ilva resterà aperta fino a maggio 2020, stipendi compresi, questa è l’intenzione di Mittal. Accidenti che scoop ha fatto il Governatore. Sei mesi di respiro innanzi tutto per gli operai e le loro famiglie. E per la politica, un lasso di tempo più che ragionevole per cercare una soluzione strutturale. Invece, niente. Succede infatti che proprio per conto dei Mittal da Londra ieri parta per la Morselli una telefonata abbastanza allarmata nella quale dà indicazione di smentire il governatore perché la multinazionale franco-indiana non ha la minima intenzione di restare fino a maggio.

Puntualmente infatti arriva la nota ufficiale di Mittal che smentisce Emiliano. Al quale non resta che completare la brutta figura: «È una mia considerazione che non è stata oggetto di conversazione con l’ad Morselli». La verità, piuttosto, è in ciò che la Morselli dice alle Rsu di Taranto dettagliando il piano di fermate degli impianti: altoforno 2 entro il 13 dicembre; altoforno 4 entro il 13 dicembre; altoforno 1 entro la età di gennaio; agglomerato, cokerie e centrale che si fermeranno quando saranno fermi gli altiforni.

Se la cosa non fosse tragica, Emiliano vi avrebbe apportato una pennellatina ridicola. Riproponendo, fra le altre cose, il problema della scelta di un candidato credibile del centrosinistra quando si voterà in Puglia, in uno scenario politico che verosimilmente sarà un inferno. Per il momento però l’inferno è a Taranto. Giuseppe Conte davanti ai cancelli aveva detto agli operai di non avere la soluzione in tasca. Non pare che in questo senso ci siano novità: il governo continua a non avere carte da giocare. E i sindacati si apprestano a una lotta di quelle che non si sa come e quando finiranno. C’è poco da ridere, malgrado Emiliano.