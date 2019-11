Se questa è l’Europa: boicottiamo i prodotti dei territori occupati, a rimetterci saranno i palestinesi

Seconda vittima è l’Europa stessa. Qui il discorso si fa più complesso. E a Tel Aviv sono i primi ad andarci cauti. «I calcoli non si possono ancora fare», dice ancora Clelia Di Segni, non nascondendo una disinvolta tranquillità: «Stiamo parlando di erba cipollina!» Certo, nessuno si sta sognando di andare a strozzare i rapporti industriali tra noi e loro. A qualche imprenditore, impaziente per indole, potrebbero scattare i cinque minuti.

La zappa che l’Europa si tira sui piedi – se non altrove, tenendo presente Tafazzi – riguarda i rapporti strategici e l’immagine nei confronti di un partner insostituibile nelle politiche mediterranee. Israele è una start up country, il cui bene più prezioso che esporta è il suo capitale umano. Vanta un primato mondiale nel rapporto tra Pil e mondo della ricerca, oltre il 4%, a fronte del nostro 1,3%. Il suo sistema di trasferimento delle conoscenze è preso a modello in molti centri nevralgici dell’industria europea. La Lombardia, per esempio, sta investendo nella filiera delle life science, vedi Human Technopole, e quindi ha intuito le potenzialità di confrontarsi e dialogare con i poli scientifici delle università di Haifa e Tel Aviv. L’Israel Institute of Technology a Haifa, meglio noto come Technion, lo Sheba Medical Center e il Matam high tech park – quest’ultimo incubatore di start up tra le più sofisticate al mondo nel settore – lavorano da tempo in sinergia con gli Irccs lombardi. Tuttavia, come si può pensare che un ricercatore israeliano possa trovare un clima di accoglienza in un’Europa che ogni volta ne inventa una per mettere sotto cattiva luce il suo paese?

C’è poco da lamentarsi quindi se quei cervelloni preferiscano gli Usa o l’Estremo Oriente per fare carriera. Qui i soldi per la ricerca applicata all’industria è raro che abbondino, le norme sono sempre più arzigogolate e le istituzioni appaiono malate di una miopia che non si sa da dove venga. Per non parlare di quella faccenda per cui l’antisemitismo si sta riaccendendo sotto la cenere. Così, mentre a Milano si scende in piazza per sostenere Liliana Segre e Dresda dischiara lo stato di emergenza per un rigurgito di nazismo, l’Ue – piuttosto che occuparsi di cose serie – ci vieta l’erba cipollina coltivata a Sderot. Il tutto per il bene del processo di pace.