Per Osvaldo Napoli, Renzi fa la sua strada «ma se decide di virare verso le nostre posizioni, ben venga»

Significa porre le basi per un nuovo partito di centrodestra?

In tempi medi, non si prospetta la creazione di un nuovo partito. Lo spazio per una forza centrista, moderata ed europeista, alternativa alla sinistra e distante dalla destra, è enorme: ma è occupato, mi si passi il termine, da troppi generali, molti dei quali senza esercito. Credo sia necessario fissare, prima di un nuovo partito, dei punti programmatici di fondo, chiari ed estremamente essenziali. Tuttavia non escludo che il quadro politico, in questi futuri mesi o anni, potrebbe cambiare radicalmente.

Tra i se e i ma, rimane la questione alleanza: riuscirete a strappare con Salvini e la Meloni?

Noi non rappresentiamo la destra-destra. Ma è anche vero che il centro non esiste più, come parola è stata ormai consumata, quindi il nostro obiettivo è quello di avere una forza politica moderata, liberale e riformista. Qualcosa di diverso.



Simile a quanto proposto da Italia Viva di Renzi...

Italia Viva fa la sua strada, è ovvio che Renzi abbia bisogno di rinforzare il proprio gruppo parlamentare, non solo, con tutto il rispetto, con i residui degli altri partiti. Lui ha necessità di avere figure che provengono da contesti diversi.

I percorsi di FI e Renzi potrebbero quindi incrociarsi di nuovo...

Se Renzi decide di virare verso le nostre posizioni, ben venga. Anche se quest’ultimo credo che abbia un’attitudine al comando che non si rivede nel nostro Dna, oltre al fatto che in questo momento sta appoggiando un governo formato dai grillini e dal Pd. Non si può pensare, quindi, che una forza liberale e riformista possa andare a fare la “gamba” di Renzi. Sicuramente non Forza Italia, o almeno se il leader di Italia Viva vuole questo, prima lasci stare tutto il resto e poi se ne può parlare, eventualmente.