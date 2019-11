Storia splatter di Sokolov, omicida di San Pietroburgo e atroce personaggio di Dostoevskij in salsa sovranista

Un delitto di élite, e all'università di Pietroburgo i colleghi e gli studenti hanno ricevuto l'ordine non ufficiale di non parlare con i giornali, e il professore-assassino ha subito ricevuto in cella la visita di osservatori preoccupati per i suoi diritti umani (ha chiesto gli occhiali, e di non togliere da YouTube le sue lezioni di storia napoleonica). Ma se i fattacci di cronaca nera finiscono per attirare l'attenzione di tutti, anche di chi non legge i tabloid, è perché spesso nascondono – o al contrario rivelano – qualcosa di un'epoca, come Jack lo Squartatore aveva messo in evidenza lo squallore e la miseria dei bassifondi della splendida Londra vittoriana, e il cannibale Chikatilo è diventato un simbolo del degrado di un'Unione Sovietica agonizzante.

La discesa nella follia del docente Sokolov è avvenuta sotto i riflettori: perfino i suoi compagni delle ricostruzioni storiche, un mondo dove l'eccentricità è quasi d'obbligo, descrivono un personaggio chiaramente squinternato, che si faceva chiamare “Sire” ed era noto per scatti di violenza. Non veniva più invitato alle ricostruzioni storiche in Europa dopo aver ammazzato un cavallo, gli avevano “tolto il comando” di un esercito in costumi francesi dopo uno scontro che aveva richiesto l'intervento della polizia, e la sua ubriachezza più che molesta non era un segreto per nessuno. L'anno scorso era finito davanti al senato accademico per aver ordinato ai suoi seguaci in aula di picchiare uno studente che gli aveva fatto un'obiezione, e sui social gira la denuncia di un'ex fidanzata che venne legata, picchiata, minacciata con un ferro da stiro rovente e semistrangolata da Sokolov dopo che aveva deciso di lasciarlo. Storia di più di dieci anni fa, che però non ebbe alcun seguito, così come numerosi casi di insulti e aggressioni verbali, inclusa quella avvenuta in pubblico contro un famoso ricercatore francese, colpevole secondo il professore di aver sbagliato al ribasso di un centimetro la statura di Napoleone.

Genio e sregolatezza: cos'altro aspettarsi del resto da un uomo che racconta di aver conseguito la laurea in storia dopo un solo anno di università serale, e di aver imparato il francese da solo a 15 anni, deciso a vivere una vita degna del suo libro preferito, i “Tre moschettieri”, “spade, cavalli, amore e guerra”, racconta in un video dove è seduto su un trono. Nelle interviste e conferenze si raccontava come il maggior esperto russo di Francia e di bonapartismo, ma nei social russi esistono interi gruppi di studenti e ricercatori dedicati alle grezze del cavaliere della Legione d'onore, con pagine e pagine che mostrano bibliografie farlocche e interi brani copiati da altri studi, e mettono in discussione il culto quasi da tifoso di Napoleone. Potrebbe essere soltanto gelosia accademica: il docente bonapartista era, a detta di tutti, un raccontatore erudito e brillante, che sapeva rendere la sua materia con una bravura quasi teatrale, incantando anche platee molto più pop dell'aula universitaria. Il curriculum di Sokolov però conferma i dubbi: a 63 anni non ha nemmeno conseguito un dottorato, e ha confessato in pubblico di avere bisogno di un aiuto “politico” per ottenerlo, mancando del numero necessario di pubblicazioni.