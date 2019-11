Orgoglio e ricordi, la prima mattina di un nuovo commissario di polizia

Le tre mandate alla serratura servivano così, a un tempo, a evitare che portassero via le sue povere cose da scapolo e, soprattutto, a impedire ai suoi colleghi di ritornare a sfotterlo. Un poliziotto derubato, un ossimoro.

Quella mattina di primavera a Roma c’era una bella arietta, un sole che cominciava a scaldare. A Giovanni sembrava che le persone che incrociava lo guardassero in un modo nuovo, come se avessero tutti saputo della sua promozione, del suo onore ristabilito.

Si recò in via Piave dallo storico fioraio Barduagni, dove aveva comprato la prima orchidea per Lavinia, e questa volta allegò al fiore, lo stesso, un biglietto da visita fresco di stampa. Poche parole sul retro:

VOLEVO SAPESSI CHE CE L’HO FATTA.

FORSE A TE NON IMPORTA. A ME PIACEVA DIRTELO.

TI ABBRACCIO. GIOVANNI

Aveva preparato il testo la sera prima, vergando decine di versioni. Alcune troppo acide, altre lamentose. Questa gli sembrava equilibrata. Il gesto, già bello di per sé, veniva agghindato da parole sobrie, rispettose ma non fredde, non rancorose. E mentre spostava Gullit, che aveva disseminato il tavolo di peli grigi, gli era venuto in mente quel tocco finale: «Ti abbraccio». Il testo aveva così assunto una sua “fisicità”. Se lo ricordava, l’ultimo loro abbraccio. La mattina del giorno da cani. Poi più nulla.

Lei aveva fatto i bagagli in fretta e furia, senza una parola. Sbattuta definitivamente la porta era tornata solo una volta, quando lui non c’era. Giovanni se ne era accorto perché i gatti dormivano sulla coperta che amavano di più. Il diniego dell’uso di quel plaid era l’unica resistenza che lui opponeva al dominio assoluto di Rijkaard e Gullit. Lo teneva chiuso in un armadio, al riparo dalla pioggia dei loro peli.

Quella sera, invece, lo trovò disteso sul letto. I due gatti là sopra stavano beati, lavandosi reciprocamente come sapevano fare, sperimentando una forma di mutuo appoggio che trasmetteva, in quella casa diventata vuota, una sensazione di calore perduto. Cosa era venuta a fare Lavinia? Solo per i gatti o per lasciare un segno, come una briciola di Pollicino?

L’orchidea e quel testo ineccepibile, adesso, erano per Giovanni il modo per continuare a seminare mollica di pane.

Uscito dal fioraio si arrestò davanti a un topo alto come Eolo che, lasciato il lauto pasto del cassonetto ridondante, si era bloccato in mezzo al marciapiede e guardava, immobile, Giovanni. Lui non riusciva a capire se lo sguardo del sorcio era più impaurito o più sfrontato. C’è, anche nelle persone, una sottilissima linea di confine tra sentimenti opposti, come il pianto e le risa. Gli occhi del roditore si collocavano in quel limbo. E, quando poi sparì con la corsa meschina tipica dei topi, lasciò in Giovanni una sensazione di incompiutezza, in fondo non dissimile dalla sua condizione umana, in quella mattina di maggio.

Era finalmente commissario, ma di un commissariato assurdo.

da Assassinio a Villa Borghese, di Walter Veltroni, Marsilio (2019)