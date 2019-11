La miopia del decreto dignità e il cambio culturale del lavoro che la politica non può ignorare

Siamo in una fase di rallentamento dell’economia globale, in particolare quella tedesca, che ha un forte impatto sull’Italia. Oltre che in una fase di incremento delle tensioni protezionistiche tra Stati Uniti e Cina, che ha effetti negativi per i Paesi Ue. Coerentemente con lo scenario globale, anche la situazione nazionale non vede segnali di ripresa. Abbiamo più di 170 tavoli di crisi aperti presso il Ministero dello sviluppo economico e il caos Ilva in corso, ma più in generale si percepisce la totale assenza di una politica industriale seria e lungimirante, capace di coniugare sostenibilità ambientale, competitività produttiva, in grado di garantire moderne tutele sociali per i lavoratori.

Eppure, il lavoro sembra non essere al centro della prossima legge di bilancio. Si modificano provvedimenti di ora in ora, senza avere una chiara linea politica da perseguire, senza una visione di medio periodo capace di intraprendere un percorso di crescita costante ed equilibrato.

L’ultimo provvedimento di modifica legislativa sul lavoro risale ormai a 12 mesi fa, con l’entrata in vigore il 1 novembre 2018 della legge 96/18, il cosiddetto decreto dignità. Norma che aveva l’obiettivo di penalizzare le forme contrattuali più tutelate, come somministrazione e lavoro a termine, senza colpire però gli ambiti dove si annida la vera precarietà: il lavoro intermittente; l’abuso dei tirocini extracurriculari che non hanno nessuna garanzia contributiva e contrattuale, ma solo la corresponsione di una indennità mensile assolutamente inadeguata se paragonata con l’impegno lavorativo profuso dai giovani tirocinanti; e il grande problema del finto lavoro autonomo, fatto di persone costrette ad aprire la partita Iva per svolgere in realtà una attività come dipendente ma senza le tutele del lavoro subordinato.