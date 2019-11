Ok, boomer! Il segretario dei pensionati della Cgil si difende su Reddit dagli attacchi dei giovani

Per spiegare il mondo delle pensioni ai più giovani, il 65enne segretario dello Spi Cgil Ivan Pedretti ha deciso di sbarcare a casa loro. E a tre giorni dalla protesta dei pensionati organizzata per sabato 16 novembre al Circo Massimo di Roma, ha organizzato una “Ama” – acronimo di “Ask Me Anything” – su Reddit, la piattaforma digitale dove si ritrovano i ragazzi e le ragazze che altrimenti un’istituzione come il sindacato avrebbe fatto fatica a intercettare. Così, mentre nel web corre veloce lo scontro generazionale con lo slogan “Ok boomer”, già finito su magliette, tazze e zaini, su Reddit è andato in scena online per quasi cinque ore il confronto tra “il vecchio mondo degli anziani tutelati” e quello dei “giovani senza futuro”. Un botta e risposta parlando di quel tema astruso delle pensioni che, almeno come sono oggi, quei giovani probabilmente non vedranno mai.

«Salve a tutti!», ha esordito su Reddit Pedretti, raccontando la sua storia di lavoratore e sindacalista. «Ho pensato di avventurarmi in questo AMA innanzitutto per provare ad avere un confronto diretto e franco con una fascia di persone con cui altrimenti avrei difficoltà a entrare in contatto», scrive. «Ma non solo, dopo l’esplosione del meme “Ok boomer” e di alcune interpretazioni che ne sono seguite, mi è sembrato necessario provare a dialogare con voi anche per arginare il rischio di un’enorme e pericolosa frattura generazionale».

Un sasso lanciato nello stagno che ha generato in poco meno di cinque ore 219 commenti di giovani e giovanissimi. Una sorta di intervista collettiva sulla sostenibilità del sistema pensionistico italiano, redditi, privilegi, sindacati, quota cento e riforme. Proprio mentre i pensionati, considerati da tanti giovani come i responsabili dei disastrosi conti italiani, si apprestano invece a scendere in piazza per la seconda volta in pochi mesi contro il governo, chiedendo maggiori impegni nella manovra con lo slogan “Invisibili no!”.