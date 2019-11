I libri che ci raccontano come lavoreremo, vivremo e consumeremo nel 2050

Innovazione scientifica e tecnologica, aumento della popolazione mondiale e dell’aspettativa di vita, rivoluzioni in chiave di sostenibilità: il futuro è già tra noi, o perlomeno il dibattito sul futuro oggi permea il discorso pubblico in ogni settore. Dalle discussioni sulle pensioni agli avanzamenti della medicina e fino alle strategie ambientali, come come sarà il 2050, e quali sono oggi i trend più significativi che detteranno la linea in termini di lavoro, consumi e stili di vita? Ecco dunque qualche spunto per libri da leggere e regalare che parlano del domani in tutte le salse, dal lavoro alle smart city, dagli algoritmi all’intelligenza artificiale. Che sia in termini di previsioni e fantasticherie sul tipo di mondo in cui vivremo (e in cui vorremmo vivere) da qui ai prossimi decenni, o per elaborare soluzioni più sostenibili per il lungo periodo, il futuro è servito.

Bernard Stiegler, La società automatica. Il futuro del lavoro (Meltemi)

Autore di questo recente saggio, pubblicato proprio a ottobre da Meltemi, è il filosofo francese presidente dell'Institut de Recherche et d'Innovation (IRI) e dell'associazione Ars Industrialis. Personalità mondiale in ambito filosofico, in questo libro affronta il tema del futuro del lavoro, un futuro il cui passo sarà sempre più segnato dalla tecnologia e dall’innovazione. La premessa fondamentale è questa: il sistema fordista, taylorista e keynesiano del lavoro è in crisi da almeno trent’anni, e la crescente automazione anche delle professioni più intellettuali sta rendendo le persone sempre più “proletarizzate”, poiché ci sono algoritmi che fanno tutto per loro. È proprio per questo, dice Stiegler, che fondamentale è ormai diventato ripensare il lavoro e l’economia, a partire dalla creazione di nuovi modelli che prevedano una remunerazione al di fuori dell’impiego. E, così facendo, che siano capaci di combattere l’entropia (la dispersione di energia) che ormai caratterizza la nostra era, l’Antropocene.