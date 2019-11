Tornare a nuotare quando è più difficile: la nuova vita di Manuel Bortuzzo

A un certo punto però non ce la faccio più a mettere a tacere quella vocina che mi suggerisce di andarla almeno a vedere, solo per dare un’occhiata. Il richiamo del cloro ha la meglio, è troppo forte per continuare a ignorarlo e così mi decido ad affrontare la vista della piscina, uno scenario al quale sono più che abituato ma che per la prima volta osserverò da una prospettiva diversa, con occhi diversi.

Guardandola da seduto e non dall’alto del mio metro e novantadue, l’acqua è molto più vicina, se mi chinassi un po’ riuscirei forse anche a sfiorarla. Non ho il coraggio di provarci però. Non mi avvicino nemmeno: sono seduto qui, bloccato, e se sporgendomi cadessi rischierei forse di affogare. Ridicolo, lo so, ma non posso evitare di pensarlo. Io, un nuotatore professionista, che ho paura di cadere in acqua. Mi incute un timore che mai avrei pensato di sperimentare.

È un pomeriggio come un altro, ho finito le terapie, fuori piove. Sono in camera mia, su un letto d’ospedale. Certo, la stanza del Santa Lucia è decisamente meglio rispetto alla terapia intensiva del San Camillo: non solo è più confortevole, ma essere qui significa che il peggio è passato e posso cominciare ad andare avanti, a prendere confidenza con il percorso di riabilitazione che mi aspetta, tornare a essere autonomo anche se in carrozzina. Insomma, sto facendo qualcosa, nonostante tutto.

Ma i pensieri negativi ancora non mi lasciano in pace, soprattutto quando sono da solo e inevitabilmente torno a riflettere sul fatto che niente, le gambe proprio non riesco a sentirle, è come se non ce le avessi proprio più.

Alfonso, il mio compagno di stanza, è un veterano della carrozzina, sta seduto lì da sette mesi quindi, tra una terapia e l’altra, se ne va in giro per il reparto a fare amicizia con gli altri ragazzi. Io non sono ancora così pratico, in fondo sono appena due settimane che devo fare i conti con questa mia nuova condizione e i miei spostamenti sono molto limitati. Così, oggi, un po’ per sfuggire ai famosi brutti pensieri, un po’ perché mi sono detto che tanto prima o poi avrei dovuto farlo, appena sono arrivati mio fratello e Martina, ho chiesto loro di accompagnarmi a vedere questa famosa piscina.

È bastata una parola, «Andiamo», e loro hanno capito.

«Va bene, Manuel, ma sappi che se non te la senti non devi farlo per forza».

«No, non posso più aspettare, voglio tornare in piscina».

da Rinascere. L’anno in cui ho ricominciato a vincere, di Manuel Bortuzzo, Rizzoli (2019)