Berlusconi punta su Brugnaro per salvare Forza Italia da Carfagna

Il metro di paragone è l’assunzione di Zeus, che per conquistare il potere dovette sconfiggere proprio il padre Crono. Così è dipinta Forza Italia da chi ne vive le dinamiche interne. Banalmente, in questo frangente, Crono sta per Silvio Berlusconi, il cui seme politico però non ha ancora dato vita allo Zeus in grado di succederlo. E anche per questo, nell’olimpo azzurro le cose non vanno per il meglio.

Dopo il voto sulla senatrice Segre e il 5,5% incassato nelle regionali in Umbria, il partito del Cav non sembra più lo stesso. Preda di appetiti egoistici, la scena del leader forzista è continuamente inquinata da manipoli di senatori pronti a minacciare prima e (raramente) consumare poi un cambio di casacca o la formazione di un gruppo alternativo. I nomi fatti, che vanno da Mauro Mallegni al grossetano Roberto Berardi, sarebbero in procinto di passare chi con l’Udc di Lorenzo Cesa, chi con Gaetano Quagliariello, così da aggirare il Regolamento del Senato che vieta la proliferazione di nuovi gruppi parlamentari. Senza contare i dissidenti sedotti da Renzi e quelli più fedeli alla linea di Salvini, che al momento non ha rivali sul terreno del consenso.

Proprio così: perché la patologia di FI è di quelle che colpisce testa e cuore: appiattendo una linea politica stanca e rompendo l’incantesimo che teneva senatori e deputati ligi alla corte del Cav.

Fonti interne confermano una perdita di smalto da parte dell'ex premier, il che spiega la proliferazione di personaggi di spicco del centrodestra italiano. Sia chiaro: il capo rimane Berlusconi, nonostante i numerosi indizi che gonfiano le quotazioni di Mara Carfagna. Non ci sarebbe infatti una vera consacrazione dell’attuale vicepresidente della Camera dei deputati, né personale, né tanto meno congressuale. L’aver lanciato il sasso, accarezzando l’idea di un spin-off di Forza Italia, per poi ritirare la mano ha indispettito quei dissidenti che allo strappo ci credevano e che invece al momento si ritrovano alla stregua dei rampanti Salvini e Meloni. Allo stesso tempo, in molti sostengono che la stessa Carfagna non sia del tutto convinta di volersi caricare sulle spalle un ferito così grave come Forza Italia, bisognoso di cure ma sopratutto di idee. Fondamentali per smettere di essere la terza stampella della coalizione del centrodestra, ferma al 6,8% nei sondaggi.