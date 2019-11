Ucrainagate, audizione pubblica per l’ex ambasciatrice Marie Yovanovitch

Oggi tocca all’ex ambasciatrice Usa in Ucraina

Secondo giorno di audizioni pubbliche. Questa volta a sedersi davanti ai legislatori che stanno indagando sulla messa in stato di accusa di Donald Trump è Marie Yovanovitch, ex ambasciatrice Usa in Ucraina, ruolo dal quale è stata rimossa a maggio, in seguito a una campagna diffamatoria messa in atto da Rudy Giuliani con l’aiuto di alcuni funzionari locali. Marie Yovanovitch era già stata sentita a porte chiuse e il suo racconto, unito alla sua credibilità, è ritenuto molto dannoso per Trump.

Intanto esce un secondo testimone della chiamata tra Trump e Sondland

Mercoledì Bill Taylor ha raccontato di una telefonata del 26 luglio tra Gordon Sondland, ambasciatore presso l’Unione europea, e Trump. Durante la telefonata, Trump avrebbe chiesto informazioni sulle indagini e quindi questo sarebbe il primo link diretto tra Trump e la richiesta di indagare i Biden. Taylor ha sostenuto che la telefonata era stata ascoltata da uno del suo staff, David Holmes. Ieri è uscita la notizia che ci sarebbe anche un secondo testimone che avrebbe ascoltato quella telefonata. Intanto Holmes sarà ascoltato domani a porte chiuse.

I problemi con la telefona tra Trump e Sondland

Oltre a contenere il link diretto tra Trump e la richiesta di indagare i Biden, la telefonata del 26 luglio tra il presidente e l’ambasciatore alla Ue pone altre questioni, prima di tutto di sicurezza nazionale. Secondo quanto riportato da Taylor durante la sua testimonianza, infatti, la telefonata sarebbe avvenuta tra i due cellulari pirvati. Non solo, siccome i due testimoni hanno sentito la voce di Trump dall’altra parte, o il Presidente stava urlando, o la chiamata era stata messa in viva voce. Sondland e gli altri si trovavano in un ristorante di Kiev: diversi esperti di intelligence hanno detto alla Cnn che è molto probabile che la chiamata sia stata intercettata dai Russi.