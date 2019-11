TikTok, il Salvini sedicenne nel social dei sedicenni (siamo fritti)

Perché dovrebbe adattarsi del tutto agli scopi di TikTok, se TikTok lo usano quelli devono ancora capire quali scopi hanno? È una colonia ancora vergine, ci si può insediare sopra adattandosi alle poche regole che ha o imponendo le proprie.

Il tiktok d’esordio è questo: Salvini che stringe la mano a un gruppo di militari in divisa, davanti ai quali sfila in camicia bianca fuori dalle braghe, mentre in sovrimpressione appaiono prima la scritta “Onore” e, tre secondi dopo, “alle nostre forze dell’ordine”. Gli hashtag sono i soliti: #salvini e #primagliitaliani. Il tiktok successivo è un molto assertivo Salvini che, incorniciato dal tricolore, collegato a una trasmissione televisiva, dice: «In Italia si arriva coi documenti e se si ha il permesso di arrivare, altrimenti si torna da dove si è partiti». Il terzo è un estratto dell’epico video girato durante la campagna elettorale per le elezioni in Umbria, quello nel quale l’ex ministro sbuca da un ulivo secolare, il più antico della regione, e abbraccia una parte del tronco. Didascalia: cuore più albero. Il quarto è il più bello, c'è lui che canta Albachiara di Vasco Rossi con addosso al posto di una camicia una tovaglia de La Parolaccia, quel ristorante di classe che c'è in un film con Lino Banfi (scherziamo: è una camicia, non vorremmo che s'adontassero quelli del ristorante). Noi vecchi che stiamo su Facebook anche quando stiamo su Twitter quel video lo abbiamo già visto, commentato con grande indignazione senza che servisse a niente, ma magari (di certo) i sedicenni no, e magari (di certo) lo ameranno come noi non possiamo, perché noi non separiamo l'artista dal politico (e forse dovremmo, almeno in questo caso, suvvia).

Mica male questo portfolio di Salvini che non è Salvini, ripulito dal vero sé o ispirato del migliore sé, un Peter Pan che solamente una diavoleria cinese avrebbe potuto tirare fuori. Il sedicenne Z lo guarda e pensa, forse, ok millennial, magari ti voto, questo fatto che esci ed entri dagli alberi non è male, ti do una chance, ami te stesso quanto io amo me stesso, poi facciamo una challenge. O forse no, speriamo di no.