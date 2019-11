Altro che rubare risorse, le città come Milano salveranno il mondo

La seconda riguarda il nostro assetto istituzionale. È oramai del 2013 il celebre libro If mayors ruled the world (dall’ancora più significativo sottotitolo Dysfunctional Nations, Rising Cities) di Benjamin Barber, in cui l’autore, annusando i primi sintomi di una profonda crisi della democrazia degli stati nazionali, individuava proprio le città come i luoghi da cui ripartire per rifondare le regole democratiche (Cities can save the world afferma più volte). Senza sposare in toto le posizioni di Barber, in alcuni passaggi azzardate, un ripensamento sul nostro sistema di autonomie locali, rispetto a una differenziazione delle competenze e a un’allocazione più territoriale delle risorse, è doveroso.

Ma nel dibattito, che procede a corrente alternata, sull’autonomia regionale, quasi nessuno ha il coraggio di dire che una riforma di questo genere dovrebbe interessare anche il ruolo dei Comuni (8.000 campanili sono insostenibili) e quegli enti intermedi (ex Province e città metropolitane) lasciati nel limbo dalla Legge Delrio. Un ripensamento complessivo in cui riconoscere alle città, attraverso uno strumento come potrebbe essere quello dell’Agenda Urbana, quelle competenze (e relative risorse) che hanno dimostrato di saper gestire meglio dei livelli superiori: mobilità sostenibile, politiche di adattamento in contrasto ai cambiamenti climatici e welfare, ad esempio.