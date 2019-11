Renzi, Zingaretti e la coalizione «Lui è peggio di me»

L’ultimo scambio di invettive via intervista tra Matteo Renzi e Nicola Zingaretti, sulla Stampa, a base di «io te distruggo» e «lo vedete che è lui che litiga?» (virgolettati liberamente, ma non infedelmente sintetizzati dall’autore del presente articolo), suscita anzitutto una domanda: ma davvero pensano di poter costruire una coalizione in questo modo, e non dico di governare insieme ancora a lungo, ma anche solo di potersi presentare in campagna elettorale con lo slogan «lui è peggio di me»?

Così è troppo facile! – grideranno a questo punto i miei piccoli lettori, diseducati da trent’anni di politica delle ripicche e dei dispettucci, esigendo che, invece di parlare del problema, il giornalista dica subito chi dei due ha ragione. E va bene, diciamolo subito: per motivi diversi, hanno entrambi torto (ma per Renzi c’è l’aggravante della recidiva).

Ha torto Zingaretti, perché l’idea di rispondere a ogni critica, osservazione, problema o domanda (compresa, probabilmente: che ora è?) con la replica automatica che bisogna essere uniti per fare il bene del paese e non dividersi per fare le polemiche, perché la gente vuole che facciamo le cose, non le polemiche, e se litighiamo poi il popolo della sinistra si dispiace: ecco, l'idea di rispondere sempre e comunque con questo ritornello non funziona. Anzi, alla lunga, produce un incoercibile desiderio di litigare, se non proprio di votare per Renzi. Anche perché — possiamo svelare questo segreto — la stragrandissima maggioranza del popolo italiano non potrebbe essere meno interessata a quali siano i rapporti personali nella maggioranza, quanto siano uniti o divisi, e se si dividano sul merito da persone civili o invece sul metodo da ossessivi sociopatici quali probabilmente sono. L'unica cosa a cui gli elettori possono essere relativamente interessati, semmai, è l'oggetto del contendere: vale a dire se si tolgono o aggiungono diritti, tasse, servizi. Il modo in cui lo si propone, gli eventuali secondi fini dei proponenti e tutto il solito corredo di retropensieri e retroscena, invece, non interessa a nessuno.