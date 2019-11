Chi Odia Paga, le vittime dell’hate speech online hanno un’arma in più

Con uno slogan d’effetto, Chi Odia Paga, alcuni giorni orsono è stato annunciato l’arrivo di una piattaforma digitale che mira a supportare dal punto di vista legale, in tempi brevi e a costi contenuti, le persone vittime di odio online. Con un clima sociale mefitico come quello attuale in cui, solo per fare un esempio, di tutti i tweet fatti, oltre il 70% contiene messaggi d’odio, non potevamo non aspettarci la nascita di uno strumento che sappia aiutare le persone comuni a ottenere giustizia per una serie di reati che si stanno pericolosamente radicando nei nostri usi e costumi e che costituiscono una vera emergenza culturale prima che giurisprudenziale.

Perché? In primo luogo, in virtù del fatto che la maggior parte delle persone hanno serie difficoltà a capire che alcuni comportamenti, atteggiamenti, azioni e linguaggi sono dei veri e propri reati. Una assenza di consapevolezza che unita alla superficialità nella gestione delle potenzialità deflagranti dei social media, stanno facendo prosperare questo brutto virus che si manifesta a volte in forma di diffamazione a volte di stalking o di revenge porn o di cyberbullismo o di hate speech.