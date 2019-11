Cervelli da selfie, ormai non sopportiamo più nulla che non sia noi stessi

Quando un uomo produce un selfie il suo io finisce per assomigliare all’idea che quell’io ha di se stesso. Quindi, si arriva al cerchio completo: io, io, io, io – e un cerchio completo per la mente è un piacere.

Nabokov notava come un dozzinale maialino di porcellana che aveva vinto al tirassegno in una fiera di paese, dopo che l’ebbe abbandonato in un albergo, l’avesse accompagnato nella memoria per tutta la vita. «Sono irrimediabilmente innamorato di questo maiale di porcellana. Sono sopraffatto da una tenerezza insopportabile, leggermente sciocca, quando ci penso, vinto, disprezzato e abbandonato».

Nessuno vuole più abbandonare i maialini negli hotel. Gli archivi e i wall dei social network sono depositi di maiali di porcellana. Chissà che, condannandoli al cestino, il nulla camuffato con vesti innocue e domestiche, un giorno non finiamo per rimpiangerli. Questo pensiamo. Così non proveremo mai quella tenerezza insopportabile di cui parla lo scrittore. Tutto per noi deve essere sopportabile, controllabile, anatomico: quanto una palpebra o un dito. Anche in quel deposito di pixel, ciò che segretamente accumuliamo non sono tuttavia i maialini: sono i commenti, i like, le reazioni umane rispetto all’apparizione delle cose. Di nuovo, riempiamo immensi magazzini di specchi.

Per Nabokov bisognava lasciare, a un certo punto, che la natura si riappropriasse delle cose: un flusso rosso di formiche prende subito a correre sul calcio di un fucile abbandonato nella giungla e le erbacce spaccano i muri di una casa vuota ritrasformandola in un semplice blocco di pietra. «E meglio che giacere come una mummia in un sarcofago dipinto nello schizzo di un museo, è molto più piacevole, e in qualche modo più onesto, decomporsi nella terra in cui, a loro volta, giocattoli e linotipi, stuzzicadenti e automobili faranno ritorno».

Ma adesso l’inarrestabile entropia del creato si può riappropriare delle cose di Internet solo per mezzo di un titanico bug, di un blackout totale, di una qualche apocalittica perturbazione dello spazio virtuale. Altrimenti quelle cose continueranno a rispecchiare il nostro naso pure quando su di loro non si affaccerà che il buio.