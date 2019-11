Visto, si stampi la grottesca lagna dei sovranisti oppressi dal pensiero unico

Per scriverlo, apprendiamo, l’impavido giornalista «ha girato la Penisola strada per strada, ha visitato borghi e paesi, è entrato nelle fabbriche» documentando una vera e propria svendita della sovranità nazionale. Forse è troppo pessimista, o solo un po’ distratto. Non si è accorto, per esempio, che gli invasori indiani (in combutta coi francesi) stanno per liberare Taranto e gli americani della Whirlpool hanno deciso di lasciare Napoli ai napoletani. Due buone notizie, suppongo: finalmente l’Italia sta tornando italiana.

Da un altro bancone spunta il volto rassicurante di Paolo Del Debbio, l’equilibrato conduttore di “Dritto e Rovescio” su Retequattro. Cosa rischiano i nostri figli è il titolo del suo nuovo saggio, fresco di stampa per Piemme. Già, cosa rischiano, oggi, i giovani? Quesito a risposta multipla: secondo voi, rischiano 1) di vedere il programma di Del Debbio; 2) di incontrare per strada uno degli ospiti del programma; 3) di diventare come gli ospiti del programma.

Per gli appassionati di economia suggeriamo il libro di un altro volto noto, Nicola Porro: Le tasse invisibili. L’inganno di stato che toglie a tutti per dare a pochi (La nave di Teseo). Bravo, era ora che qualcuno denunciasse lo scandalo di Quota 100 (dieci o venti miliardi tolti a tutti per darli a pochi prepensionati). Ops, non c’è nell’indice?