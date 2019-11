Al cinema è tornata la lotta di classe (e cos’altro vi aspettavate?)

La lotta di classe è tornata prepotentemente a far parlare di sé. Non c'entra Marx, ma tre film usciti nell’ultimo anno – Us di Jordan Peele, Joker di Todd Phillips e Parasite di Bong Joon-ho – che, pur nelle differenze di trama, di stile, nella lontananza geografica e nell’enorme differenza di sfumature interpretative, hanno in comune il conflitto sociale nelle sue innumerevoli varietà. E lo mettono in mostra, utilizzandolo come miccia per scatenare gli eventi che caratterizzeranno l’intero film e le azioni dei loro personaggi.

È come se di colpo il cinema si fosse fatto portavoce di un’esigenza civile da raccontare. Anche se i sentori di questa esigenza narrativa erano già presenti nella Serie tv La casa di carta, dove il nemico era l’alta finanza (rappresentazione dei ricchi) e Bella Ciao riecheggiava come se bastasse cantarla per giustificare qualsiasi reato. Il nemico invisibile sembra essere la differenza, la forbice che si allarga sempre di più tra i pochi che posseggono la ricchezza e i tanti che ne subiscono l’ingiustizia che deriva dalla mancanza di soldi, sommata alla volontà di alcuni politici di nutrire il volere del popolo per dargli l’illusione di essere sovrano, ma – come scriveva Trilussa - “che nun commanna mai”.