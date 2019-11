Ucrainagate, il funzionario Usa presente a Kiev durante la telefonata tra Trump e l’ambasciatore Sondland

La testimonianza di David Holmes

David Holmes è il testimone della telefonata del 26 luglio tra Gordon Sondland, ambasciatore alla Ue e il presidente Donald Trump. Il suo nome è stato fatto per la prima volta da Bill Taylor mercoledì durante la sua testimonianza. Holmes venerdì sul tardo pomeriggio è stato sentito a porte chiuse. Cnn e New York Times hanno ottenuto una copia della sua dichiarazione iniziale da cui si evince che Holmes è in grado di riferire l’episodio nei dettagli: Sondland, che si trova in Ucraina, chiama Trump dal suo cellulare mentre è in un ristorante, Trump parla a voce così alta che Sondland è costretto a tenere il telefonino staccato e quindi Holmes e altre due persone riconoscono a sentire la voce di Trump. Holmes dice che Trump chiede a Sondland se il presidente ucraino Zelensky farà quindi partire l’inchiesta. Sondland conferma di sì e aggiunge che Zelensky «loves your ass» e che farebbe di tutto per lui. Finita la telefonata, Holmes chiede spiegazioni a Sondland che dice che a Trump importa molto più dell’indagine sui Biden che dell’Ucraina.

Sondland diventa il testimone cruciale

A oggi, l’ambasciatore Gordon Sondland è l’unico che può riportare il coinvolgimento diretto del oresidente Trump nel fare pressioni sull’Ucraina per iniziare le indagini sui Biden. Dopo aver testimoniato a porte chiuse più di un mese fa, Sondland sarà chiamato a testimoniare di nuovo a porte aperte mercoledì prossimo. Durante la prima testimonianza, non aveva fatto cenno alla telefonata con Trump del 26 luglio, anzi aveva detto che non aveva mai parlato con la Casa Bianca di questioni relative all’indagine su Hunter e Joe Biden.

La testimonianza di Marie Yovanovitch

L’ex ambasciatrice Usa in Ucraina ha parlato pubblicamente venerdì, con una testimonianza che persino a Fox News hanno definito potente. Yovanovitch ha descritto il suo operato a Kiev e la campagna di diffamazione di cui è stata vittima per mano di Rudy Giuliani e di alcuni discutibili personaggi ucraini. Solida, serena, in controllo, l’ex ambasciatrice ha dato l’impressione di una servitrice fedele dello Stato che si è trovata in mezzo a qualcosa più grande di lei. Una delle frasi più a effetto è stata quando rispondendo a una domanda dei repubblicani ha confermato che certo, il Presidente ha il diritto di nominare gli ambasciatori che vuole e che «tutto quello che doveva fare era chiamare qualcun altro, ma perché rovinarmi la reputazione?». Alla fine della sua deposizione, durata dalle 9 del mattino fino a oltre le 3 del pomeriggio, il pubblico che era presente nella stanza delle udienze le ha tribunato un lungo, caloroso applauso, quasi una standing ovation.