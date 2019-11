Che lavoro fa il ”fondachiere”? Risponde la Crusca

Tratto dall’Accademia della Crusca

Fondachiere è (con fondacaio, fondacaro o sporadicamente fondachista) uno dei derivati del termine fóndaco, prestito dall’arabo funduq ‘alloggiamento per mercanti’, a sua volta derivato del greco pandok(h)eîon ‘albergo’ (DELI, L’Etimologico s.v.). La prima attestazione di fondaco in un volgare italiano risale (nella forma fontego) ai primi anni del XIII secolo (1207-1208) in un volgarizzamento di area veneta conosciuto come Patto del Soldano di Aleppo (cfr. TLIO s.v.). Fondaco e varianti secondo il TLIO risultano presenti nello stesso XIII secolo anche in testi toscani, in particolare senesi, pisani e fiorentini; nel secolo successivo si trovano attestazioni in documenti lucchesi e pistoiesi, e poi veneziani, romani, perugini e siciliani.

Troviamo la prima attestazione di fondachiere nel pisano Breve dei consoli della Corte dell'Ordine de' Mercatanti dell'anno MCCCXXI e altre ancora risalenti alla prima metà del secolo XIV in testi di area pisana e fiorentina. Un po’ più antica la prima attestazione di fondacaio nel Breve dell'Arte della lana di Pisa datato 1304. Infine troviamo per la prima volta la forma fondacaro in un testo siciliano anch’esso della prima metà del XIV secolo. Soltanto i primi due termini sono registrati nel Vocabolario degli Accademici della Crusca: fondacaio già nella II edizione (1623), mentre fondachiere appare nella III (1691).

Queste tre voci, costruite applicando alla base fondaco esiti diversi del suffisso latino -arius (cfr. le schede Non sempre un portiere è un portinaio, Verduriere o verduraio? Verduraio o verdumaio?, Fiorista/fioraio e gelatiere/gelataio: professioni diverse o no?), si riferiscono a una persona la cui attività è legata al significato assunto da fondaco in luoghi e tempi diversi.

Dato il rapporto con il commercio e con la sua regolamentazione (evidente anche dal carattere delle prime opere che testimoniano le voci) possiamo trovare una rassegna dei valori assunti dal termine in un'opera specialistica, il Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo di Giulio Rezasco di cui diamo una sintesi [nostri i neretti e i commenti tra parentesi quadre]:

FONDACO e, secondo i dialetti, FONDICO, FONTICO, FONDEGO, sust.

I. Dogana [questo valore è riscontrato in testi di autori toscani a partire dal Decameron di Boccaccio e anche in testi a carattere tecnico senesi e pisani]

II. In Pisa, in Fermo, e forse in altri luoghi, ove il Fondaco della Dogana non era, o non bastava, Stanza terrena, talora con sopra altre stanze, condotta da privato, il quale per mercede tassata dagli Statuti la concedeva in Pisa a' mercanti cittadini o forestieri, che vi riponessero lor mercanzie e ve le vendessero, ma egli non poteva riporvi le sue; e coll'obbligo di tenere i registri di quelle mercanzie e delle vendite a disposizione de' Consoli de' Mercanti e di ubbidire alle loro prescrizioni; in Fermo, colla facoltà a' mercanti, come facevano nelle Dogane pubbliche, di vendervi le loro merci senza dazio alcuno, purché esse non si fermassero nella città, contado e distretto; qualche cosa di simigliante ai Punti franchi de' moderni [...]

III. Gabella del Fondaco o Fondaco semplicemente. Particolarmente in Sicilia ed in Puglia, gabella imposta dall'imperatore Federigo nel 1220 [e poi gabella sulle merci in ingresso a Messina o a Napoli]

IV. Grande casamento, o Ceppo di case che per concessione del Signore del luogo, ed a fine di agevolare lo spazio delle derrate e merci di più paesi, ove i mercanti di Nazione forestiera raunavano e tenevano sotto la fede pubblica lor mercanzie, scritture e danari, e vi esercitavano lor traffici; ed ove, almeno in qualche luogo e tempo abitavano altresì gli stessi mercanti e il loro Consolo. [È la base del ghetto: una sorta di area circoscritta ai mercanti di una determinata origine: così a Venezia il Fontego dei Tedeschi]

V. VI. [sono il Visdomino del fontego dei Tedeschi a Venezia e il nome di una via di Siena]

VII. Emporio

VIII. Pubblico granaio

IX. Specialmente nel Veneziano, e nell'Istriano, il Magazzino o la Canova, ove si riponevano le biade e le farine del Comune provenienti da terratici, e simili rendite pubbliche; le quali biade e farine il Fonticaro o Fondacajo vendeva di mano in mano a' cittadini…

X. Vero Monte frumentario in Trieste, ove provvide all'Annona prima co' danari del Comune e poscia co' suoi; in Verona, ove aveva entrate proprie, fornite dalle Arti e da elemosine, ed ove esso si apriva nelle carestie, somigliante al Monte della Farina di Modena; ed in Treviso, ove era governato da Conservatori eletti dalle Arti e da elemosine.

XI Nel Napoletano, anche Camera del sale

XII In Modena, la Stanza ove gli Ufficiali de' Monti tenevano la residenza. [s.v. si dice che il Fontico poteva essere anche "del Monte di Pietà"]

[…]

Da questa rassegna delle realtà diverse indicate con il termine fondaco possiamo dedurre che la figura del fondachiere (o fondacaio, fondacaro, fonticaro, ecc.) poteva assumere diversi profili e svolgere mansioni diverse: poteva essere l’esattore di un canone dai mercanti le cui merci ospitava e custodiva nel locale assegnatogli – e in questo caso doveva documentare il traffico di merci e renderne conto; poteva essere il distributore di biade e farine ai concittadini in tempi di carestia o il supervisore di un ufficio doganale; poteva avere l’incarico di gestore del locale in cui il sale veniva depositato, registrato, messo in vendita; o poteva essere il gestore di un’agenzia di prestiti su garanzia di oggetti dati in pegno.