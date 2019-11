Così mentre il governo litiga, l’Ilva si sta spegnendo

«Non ci interessa cosa dice Mittal, ci interessa cosa fa il governo». Si chiede soprattutto una mossa decisiva all’esecutivo giallorosso, tra i quasi cento lavoratori dell’Ilva arrivati da Taranto a Roma, in presidio sotto la pioggia davanti al ministero dello Sviluppo economico, mentre dentro va in scena lo scontro tra i sindacati e i vertici di ArcelorMittal. Poco più di due ore di vertice, alla presenza del ministro Stefano Patuanelli, finché nel tardo pomeriggio arriva la fumata nera. Con il governo in balìa della confusione, davanti alla conferma della decisione del colosso dell’acciaio franco-indiano di lasciare lo stabilimento siderurgico di Taranto. L’idea dell’esecutivo era quella di prendere ancora tempo e riconvocare l’azienda la prossima settimana a Palazzo Chigi, ma è difficile ora che la trattativa riparta. «Abbiamo deciso di andarcene, il recesso è in corso», fa sapere l’ad di ArcelorMittal Lucia Morselli. Con Patuanelli che a margine del vertice ancora ribatte: «Per noi il piano A, il piano B e il piano C è che Mittal rispetti l’impegno del piano industriale con la produzione di 6 milioni di tonnellate».

Nessun passo avanti, insomma. A più di una settimana dall’ultimatum di 48 ore lanciato dal premier Giuseppe Conte all’azienda franco-indiana, di ore ne sono passate molte di più. E il governo non ha messo nessuna offerta sul tavolo a Mittal. L’unica operazione che i giallorossi avrebbero potuto fare velocemente, ovvero l’introduzione dello scudo penale generale, si è persa tra i meandri degli scontri e delle tattiche interne all’esecutivo e non compare neanche più all’ordine del giorno. Intanto, Mittal intanto ha fatto le valigie. E ora la questione si è aggravata. L‘urgenza non è più convincere il colosso dell’acciaio a restare a Taranto senza esuberi, quanto quella di impedire lo spegnimento degli altoforni. L’unica strada ora per il governo rimane quella giudiziaria, riprendendo in mano gli stabilimenti quanto prima. Con l’ipotesi della nomina di un supercommissario esperto di siderurgia, sul modello appena seguito per Venezia.

Morselli, entrata al Mise a testa bassa senza rilasciare dichiarazioni, da dentro fa subito trapelare il clima di scontro frontale del vertice. L’azienda conferma le ragioni che hanno portato al recesso dell’accordo, con il cambio delle regole dell’intesa, tirando di nuovo fuori proprio la questione della cancellazione dello scudo penale – che avrebbe «rotto il concetto base del risanamento dell’ex Ilva». Uno dei nodi è l’area a caldo dell’altoforno 2: lavorarci «fino a qualche settimana non era un crimine ora lo è. Non è una cosa di poco conto», dice Morselli. «Abbiamo trovato condizioni diverse da quelle che ci aspettavamo... Ci era stato detto che tutto quello che era stato chiesto dalla magistratura come interventi di miglioramento era in corso, invece non era stato fatto niente... Noi siamo qui perché riteniamo che il contratto legalmente possa essere sciolto. Questo è quello che abbiamo chiesto e stiamo agendo in coerenza». Ribadendo così di avere le carte in regola per sciogliere il contratto, quando Patuanelli aveva aperto il vertice dicendo ad Arcelor di non avere alcun diritto di recesso.