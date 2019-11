Consigli ai giovani per iniziare a investire (bastano 5 euro)

In un momento di instabilità dal punto di vista socio-economico per il nostro Paese, il tema del risparmio sta acquistando rilevanza sempre più quotidiana. Se è vero che siamo tra i più virtuosi su questo fronte, è anche vero che le nuove generazioni sembrano non seguire sempre questo tradizionale trend. E qui, però, la prodigalità non c’entra. Rispetto ai propri predecessori, infatti, i giovani italiani guadagnano poco e dunque riescono a risparmiare cifre limitate. Un dato su tutti per spiegare queste tendenze: l’elevato tasso di disoccupazione giovanile e la dipendenza economico-abitativa li spingono a lasciare la casa dei genitori intorno ai 30 anni, mentre in Europa, in media, questo succede con quattro anni di anticipo. Abbandonato l’originario nido, poi, spesso dirigono l’attenzione verso lidi più prosperi oltre confine (Regno Unito e Germania in testa, ma anche Francia, Svizzera e Brasile, secondo il Rapporto italiani nel mondo 2019).

Le nuove leve dell’“Ok Boomer”, insomma, sono consapevoli della scarse opportunità lavorative che si prospettano loro nel Bel Paese. E il clima di incertezza economica guida dunque inevitabilmente anche le loro scelte finanziarie. Secondo un recente sondaggio di Bankrate, per esempio, la principale barriera economica percepita dei millennials e dalla generazione X, nel passaggio all’età “adulta”, è l’acquisto di una casa: basti dire che la metà di loro considera i propri redditi insufficienti per acquistare un immobile. Non solo: secondo il 30% di loro, l’impossibilità di riuscire a risparmiare quote accettabili è legata ad un eccessivo costo della vita.