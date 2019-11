Dopo gli scontri a Gaza, Netanyahu potrebbe tornare sulla scena politica

Anche la situazione in Israele sembra essere drasticamente mutata. «Le due elezioni in pochi mesi e l’incertezza sulle sorti del nuovo governo potrebbero improvvisamente risolversi con un governo di crisi, guidato da un uomo forte. Magari di nuovo Netanyahu». Fino a tre settimane dato per spacciato, adesso si aprono nuovi scenari per Bibi. «Il mandato assegnato dal presidente Rivlin a Benny Gantz, leader di Blu e Bianco, scade tra una settimana. L’idea era quella di formare un nuovo governo con i partiti arabi e la formazione Israel Beitenu di Avigdor Lieberman. Una strada in salita, a causa della forte ostilità araba verso Lieberman, che adesso però diventa praticamente impossibile: senza Netanyahu questo governo difficilmente si potrà formare». Se si dovesse arrivare al 20 novembre con un nulla di fatto le strade percorribili per il presidente Rivlin sarebbero poche. «Si potrebbe arrivare a un nuovo voto.

Netanyahu spinge per avere una nuova chance alle urne, nella speranza di capitalizzare il fattore Gaza e allontanare le possibili accuse penali». Infatti, per il premier uscente c’è la concreta possibilità di essere incriminato per i reati di frode, corruzione e violazione della fiducia. Se si aprisse un processo sarebbe quasi certa la fine anticipata della sua carriera politica. C’è però un’altra strada. «Non è da escludere però l’eventualità che Lieberman convinca Gantz a formare un governo di coalizione con il Likud, che a quel punto avrebbe un potere negoziale decisivo. E in un simile governo non ci sono dubbi su chi spiccherebbe. Su molte questioni sia interne sia estere Gantz e Netanyahu hanno la stessa posizione». E, come vuole la regola aurea della politica, alla fine prevale sempre l’originale sulla brutta copia. Anche in Israele.