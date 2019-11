Ecco dove mangiare il miglior risotto con ossobuco di Milano

Milano è la città della globalizzazione. Anche nella gastronomia. Qui puoi trovare qualsiasi cosa: le pizzerie napoletane, le trattorie regionali, i ristoranti fighetti, i sushi di lusso, i ravioli cinesi, il ramen nipponico, le bistecche di angus scozzese, i poke bowl thailandesi e hawaiani. Ma in questa selva di global e fusion food, Milano nasconde ancora un cuore popolare e tradizionale: quello del risotto giallo con l'ossobuco, capolavoro della gastronomia regionale italiana, un vero e proprio must per chi vuole entrare nelle viscere della cucina milanese più classica.

Ma come si cucinano il risotto e l’ossobuco? Carlo Emilio Gadda, milanese verace che ha segnato la narrativa del Novecento con il suo caratteristico e inimitabile impasto di linguaggi diversi, nel 1959 diede qualche buon consiglio, sulla rivista Gatto selvatico, sulla preparazione del risotto alla milanese. Qualche esempio? "I chicchi (di riso, ndr) dovranno pertanto rosolarsi e a momenti indurarsi contro il fondo stagnato, ardente, in codesta fase del rituale, mantenendo ognuno la propria ‘personalità’: non impastarsi e neppure aggrumarsi". E il burro? "Burro, quantum sufficit, non più, ve ne prego; non deve far bagna, o intingolo sozzo: deve untare ogni chicco, non annegarlo. Il riso ha da indurarsi, ho detto, sul fondo stagnato. Poi a poco a poco si rigonfia, e cuoce, per l’aggiungervi a mano a mano del brodo, in che vorrete esser cauti, e solerti: aggiungete un po’ per volta del brodo". E lo zafferano? Sarà "disciolto in polvere, vivace, incomparabile stimolante del gastrico, venutoci dai pistilli disseccati e poi debitamente macinati del fiore. Per otto persone due cucchiaini da caffè". E poi? "Il brodo zafferanato dovrà aver attinto un color giallo mandarino: talché il risotto, a cottura perfetta, ventiventidue minuti, abbia a risultare giallo-arancio: per gli stomaci timorati basterà un po’ meno, due cucchiaini rasi, e non colmi: e ne verrà fuori un giallo chiaro canarino". Fino all'ammonimento più importante: “Il risotto alla milanese non deve essere scotto, ohibò, no! solo un po’ più che al dente sul piatto: il chicco intriso ed enfiato de’ suddetti succhi, ma chicco individuo, non appiccicato ai compagni, non ammollato in una melma, in una bagna che riuscirebbe schifenza”.

In anni più recenti, fa testo l'aggiornamento 'stellato' del grande maestro Gualtiero Marchesi. Lo chef che ha trasformato la cucina italiana suggeriva di scomporre il procedimento. Prima di tutto occorre pelare a parte lo scalogno, tritarlo fine e stufarlo con una punta di burro e acqua a fuoco dolcissimo per circa 20 minuti e infine frullarlo. In una casseruola scaldata, vanno un cucchiaino di burro, i fili di zafferano, il riso: si procede alla tostatura per due minuti. Si sfuma poi con il vino (scaldato prima per 10 minuti a fuoco vivace per fargli perdere l'alcol) e si porta a cottura aggiungendo poco alla volta l'acqua bollente. A fine cottura si aggiunge lo scalogno frullato, il secondo cucchiaino di burro, il cucchiaio di Parmigiano.

Decisivo anche il procedimento per cucinare la carne. Gli ossibuchi vanno rosolati in una casseruola con il burro (dopo averne leggermente inciso i bordi per non farli arricciare in cottura) e poi tenuti da parte al caldo. In una seconda casseruola cuocere dolcemente sedano, carote e cipolla tagliati a pezzetti, aggiungere gli ossobuchi, sfumare con il vino, coprire con il brodo e portare a cottura sempre a fuoco dolce. Occorreranno circa due ore. Infine, si frulla il sugo con le verdure e si spolvera la carne con un trito di aglio, rosmarino e scorza di limone grattugiata. Dove trovare a Milano, dunque, i migliori risotti con ossobuco? Ecco cinque trattorie meneghine - ma ogni milanese che si rispetti ha una sua personale geografia gastronomica sul tema - capaci di garantire un ottimo piatto capace di esaltare la tradizione.