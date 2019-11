Piazza piena e critiche a Renzi, a Bologna il Pd riparte dai fondamentali

E dunque il vento soffia ancora - avrebbe detto Gianfranco Bertoli - ma in una direzione ancora incerta, come uno scirocco autunnale che può provocare qualche frescura ma anche diversi danni. Il punto è che la partita emiliana, la madre di tutte le battaglia da cui dipende la sorte del governo, di Zingaretti, forse dell’intero Pd, si presenta apertissima. «Bonaccini vince», pronosticano un po’ tutti i militanti dem riuniti qui al mega-convegno del Pd con tanti intellettuali non solo “d’area” ma anche eretici o apertamente critici, mezzo gruppo dirigente, ministri e sottosegretari.

Un convivio diventato improvvisamente più caldo del previsto. Come se Piazza Maggiore avesse erogato litri di benzina in un motore affaticato, come se improvvisamente avesse un senso discutere e confrontarsi per dare un profilo nuovo a un partito disperatamente alla ricerca di un ubi consistam un po’ più elevati rispetto alle pastoie del governo romano, alle sue liturgie, ai suoi avanti e indietro, ai suoi personalismi (profluvio di applausi quando Gianni Cuperlo attacca Renzi). Il sindaco bolognese Virginio Merola saluta «i compagni e le compagne» facendo scattare l’applauso identitario che sempre incuora, specie nei momenti difficili come questo. Come se il convegno messo su da Cuperlo si sentisse interpellato da quella piazza. Come se la sonnacchiosa vita dei militanti fosse stata scossa dalla “sardine”.

Zingaretti si gioca molto, tutto, in poco più di un mese. L’accoglienza è ottima. «È un bravo compagno». Qui c’è anche Dario Franceschini, reduce da un allucinante sopralluogo nella Venezia sott’acqua: si sa che lui pensa che bisogna superare la manovra di bilancio, tradizionalmente il momento più complicato per qualunque governo, e poi si andrà avanti fino alle politiche del 2023. Dario “il duro” crede al Pd come «forza tranquilla». Sempre che i paletti reggano ai venti ostili che soffiano da tutte le parti. La corsa, infatti, resta in salita: lo sanno anche a Bologna.