A Venezia la mostra “Art against violence” combatte la violenza sulle donne

Sabato 16 novembre a Venezia, nell’ambito della mostra Art against violence Vitaru a Palazzo Zenobio (7-30 novembre), si terrà una giornata di seminari e worshop sul tema della violenza contro le donne: un evento multiculturale in cui artiste ed esperti da ogni parte del mondo prenderanno parte a diverse iniziative legate al tema della violenza. In queste ore, in cui la città di Venezia è sommersa dall’acqua alta, gli organizzatori stanno valutando con i curatori della mostra la possibilità di fare un’asta di beneficenza con le opere esposte.

Una delle artiste che parteciperà all’evento è Aleksandra Phillips, in arte Sasha, avvocata e artista nata a Mosca che oggi vive a Pittsburgh. Segue numerosi casi pro bono, offrendo tutela legale gratuita a vittime di abusi e violenze, e il suo dipinto racconta una storia di grande dolore.

Continua a leggere su NUOVERADICI.WORLD