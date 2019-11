“L’evento”, storia di un aborto e biografia del corpo femminile

Ogni volta Annie Ernaux narra a fondo e intanto esuma il senso del narrare – ci sono i fatti e c’è la domanda sul significato, alla quale nell’Evento si dà la risposta definitiva: tutto avviene per essere raccontato e offerto. Tutto avviene perché si possa trovare un posto in cui non essere fuorilegge e fuori sincrono, come era avvenuto al padre di Ernaux che, prima della letteratura, il suo Posto non l’aveva mai avuto – finché la figlia ha usato tutto il suo talento per raccontarne i luoghi e il destino.

Un talento indomito e deviato, quello di una scrittrice che a ogni libro usa l’impudicizia dell’indagine, perché a usare le parole seduttive sono bravi tutti, ma come possiamo trattare quelle respingenti? Nessun essere umano è illegale, ci piace ripetere, ma esistono invece parole che lo siano? Sappiamo già che la letteratura si occupa delle parole di cui ci vergogniamo, ma non sappiamo ancora cosa accade a una parola che in un sistema giuridico esiste solo come reato.

Nell’Evento, in un tempo scandalosamente vicino, alla parola “aborto” era legata una punizione, la protagonista di questo libro è incinta e vuole abortire: è una donna-reato lei stessa. Del reato ha l’intenzione, l’aspetto, il destino, la premeditazione, la colpa e persino l’ignoranza della colpa, perché non vacilla, non vacilla mai davvero. Questa donna-reato ha un’arma potentissima: è lei a raccontare la storia, e quando sei tu a raccontarla significa che hai smesso di subirla, fino all’ipotesi, rischiosa e inebriante, di non averla mai subita.

La donna-reato ha la voce della libertà nelle galere, la scrittura è in ogni atomo, nelle perdite di sangue, nelle allucinosi, nel ruolo degli altri: nella donna che la fa abortire e nel medico che la aiuta ma non vuole saperne nulla. È una libertà di affinità non biologica («una catena invisibile in cui stanno fianco a fianco artiste, scrittrici, eroine dei romanzi, donne della mia infanzia. Ho l’impressione che la mia storia sia in loro»), una libertà nata da parole-zombie: se “aborto” è una parola illegale, “incinta” è inservibile, perché dispiega un’ipotesi di futuro già morto. Sono entrambi termini non annotabili sul diario, quindi di fatto il tempo dell’evento non esiste. È il tempo di una derelizione, e crea affinità con donne lontane e altrettanto reiette, come la suora che canta «nique nique» ignorando (forse) che “niquer” significhi fottere; il tempo dell’aborto è, come quello della scrittura, un tempo di esclusione dal mondo normale.

Infatti, questo libro comincia con un’altra sala d’attesa e un altro responso, sull’HIV. Comincia con un sollievo, quello di non essere sieropositiva, là dove l’evento dell’aborto cominciava con un responso opposto e con una sensazione di oppressione (si potrebbe obiettare che “aids” non è una parola illegale – ma siamo sicuri che non lo sia?).

Comincia con la paura di aver contratto una malattia per non aver resistito al piacere sessuale e continua con l’interruzione di una gravidanza causata dal non aver resistito al piacere sessuale – «nell’amore e nel piacere non mi sentivo un corpo intrinsecamente diverso da quello degli uomini», e soprattutto: «Nulla impediva al sesso di una donna di tendersi e di aprirsi, anche quando nella pancia c’era già un embrione che avrebbe potuto protestare». Il godimento non ha etica, l’etica è quella che mettiamo o non mettiamo nel raccontare, l’etica è la prospettiva.

L’evento non ha né può avere aggettivi, è il libro da scrivere, la storia da esporre, l’oscenità nel senso letterale: essere fuori da un campo illuminato, e potervi fare ritorno solo dopo aver liberato le parole dal ricatto e dalla sanzione con cui qualcun altro, con dolo, le ha confuse.