Ecco perché le formidabili prove contro Trump ancora non bastano a rimuoverlo dalla Casa Bianca

Insomma, come sta andando il tentativo dei Democratici di mettere in stato d’accusa il presidente degli Stati Uniti Donald Trump? La risposta non può essere univoca. Se si ascoltano gli oppositori di Trump pare che ogni giorno ci sia una conferma, una testimonianza, una prova delle attività illegali del presidente. Se si crede ai conservatori, o se si leggono i tweet di Trump, si tratta invece di una grande caccia alle streghe e di tempo sprecato.

La versione liberal è decisamente più vicina alla realtà perché Trump ne ha fatte di ogni tipo e in tempi meno impazziti di questi sarebbe stato democraticamente rimosso poche settimane dopo l’insediamento alla Casa Bianca, ma è altrettanto vero che tutte queste nuove e avvincenti evidenze fanno flop perché nessuno sembra cambiare l’idea e lo schieramento di partenza: i Democratici ci trovano la conferma della colpevolezza, i Repubblicani dell’innocenza.

Il sito Politico, però, ha segnalato l’apertura di una piccolissima breccia tra i Repubblicani, i quali finora hanno sempre negato che Trump avesse mai ordinato agli ucraini di aprire un’inchiesta su Biden. Adesso, invece, dopo le prime audizioni pubbliche, ammettono che sono emersi dettagli interessanti sulla vicenda, ma a meno che spunti qualcuno che ha sentito Trump in persona dire che bisognava bloccare gli aiuti all’Ucraina non risulta ancora esserci materiale sufficiente per incriminare il presidente. L’ammissione a mezza bocca dimostra che la strategia dei Democratici è quella giusta e che i Repubblicani non sono riusciti ad alterare la narrazione del procedimento di impeachment, ma solo a sollevare polveroni per confondere le idee. Scrive Politico che «la sostanza dei fatti è che il presidente era concentratissimo sull’inchiesta contro i Biden, che gli aiuti economici all’Ucraina erano stati sospesi e che l’avvocato personale di Trump si agitava per distruggere la carriera dell’ambasciatrice in Ucraina, diffamandola pubblicamente e costringendola a rientrare a Washington prima della scadenza del mandato».