Gnam, torna la golosa tradizione della cucina cucinata

La consapevolezza di questa nuova strada ha convinto persino un romano doc a lasciare la città eterna per sbarcare a due passi da piazza Cordusio, con un menu che parla di tradizione e porzioni finalmente non milanesi: Antonello Colonna https://opencolonnamilano.it con il suo nuovo Open Colonna offre alla città una cucina che lui stesso definisce «cucinata», e che ci riporta alle ricette regionali laziali e provando a convincere i milanesi a tornare al gusto autentico del cibo di struttura e sostanza.

Lo fa con i grandi classici, che chiama «romanissimi»: gricia, carbonara, amatriciana, cacio e pepe, ma ci sono anche i carciofi, il pollo alla cacciatora, e un abbacchio che assomiglia a un quadro tanto è bello ma non dimentica la sua anima verace tanto è buono. Il menu di gusto e storia lascia spazio alla creatività, per esempio con il suo negativo di carbonara, con il condimento racchiuso in una sorta di raviolo, ma non delude sul fronte tradizionale.

Con un piglio e una determinazione da vecchio oste: perché se in cucina si riscopre la cucina, in sala si sdogana definitivamente l’accoglienza vecchia maniera, quella del sentirsi a casa e del farsi raccontare, entrando in sintonia con chi si siede ai tavoli. Che rimangono rigorosamente di design, quelli sì.

La storia si ripete anche a Roma, dove un grande rappresentante della cucina di rottura come Davide Scabin, vero precursore decine di anni fa sul fronte innovativo, cambia registro per sbarcare al mercato centrale mercatocentrale.it con un progetto che strizza l’occhio al passato: Il futuro è ciò che ci siamo dimenticati è la sua nuova filosofia. La tradizione viene recuperata, ma la tecnica è innovativa.

Per capirci: la ricetta è quella della nonna, ma la ceramica del forno è quella della NASA. Il Piemonte incontra il Lazio, i piatti si reinventano, l’incontro è costruttivo, il risultato è innovativo e si chiama Scabeat, un progetto che porta il Piemonte a Roma per una nuova variante di gusto, scherzosamente ridefinita “piemontesca”.

Del resto, è tornata di moda addirittura la pasta e a Milano il format ‘miscusi’ sta rivalutando il classico piatto all’italiana riportandolo in auge come decisa alternativa al sushi, all’apericena, all’etnico a tutti i costi. Non si prepara più a casa propria ma si gusta con gli amici ai tavoli di questa cucina con il pastificio a vista, che produce quotidianamente diverse trafile da abbinare a piacere a condimenti tipici della tradizione italiana, personalizzabili con aggiunta di formaggi, creme, pistacchi, mandorle.