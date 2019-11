Separati dai genitori e rinchiusi nei campi di detenzione: così l’America di Trump viola i diritti umani dei bambini migranti

Lo studio giunge a pochi giorni dalla pubblicazione di un report, realizzato da The Associated Press e da Frontline e basato su dati governativi, che descrive il 2019 come un anno record per numero di bambini migranti detenuti negli USA. I dati sono impressionanti: 69.550 i minori immigrati nel Paese tenuti in custodia nel corso dell’ultimo anno, abbastanza per riempire completamente uno stadio. Di questi, alcuni sono stati deportati, altri si sono riunificati con le loro famiglie, ma almeno 4000 ad oggi sono ancora detenuti. Nessun altro Paese, prosegue il report, supera questo primato negativo. Il tutto, nonostante il Governo abbia riconosciuto che la privazione della libertà può avere conseguenze traumatiche sui bambini, causando loro danni fisici e psicologici a lungo termine.

I numeri, peraltro, sono in crescita del 42% rispetto all’anno fiscale 2018, e anche il periodo di detenzione dei minori, spesso lontani dalle proprie famiglie, è cresciuto rispetto alla media dell'anno precedente. Un elemento, questo, da tenere in seria considerazione. Gli standard nazionali fissati dall’agenzia federale per il controllo delle frontiere, la "U.S. Custom and Border Protection", e dalla normativa in materia (i cosiddetti “Flores Agreement”) fissano infatti un massimo di 72 ore, che risulta spesso e volentieri sorpassato. Non è una novità: già a luglio un report governativo aveva rivelato che il 31% dei bambini detenuti nelle strutture considerate vi sono rimasti ben più del limite temporale consentito. Quel rapporto aveva peraltro documentato le condizioni di estrema indigenza e privazione in cui vivevano i bambini detenuti, condizioni definite «sconvolgenti» dall'Alto Commissario ONU per i Diritti Umani, Michelle Bachelet. «Come pediatra, ma anche come madre ed ex capo di Stato», aveva detto, «sono profondamente scioccata dal fatto che i bambini sono obbligati a dormire sul pavimento in strutture troppo affollate, senza avere accesso a cure mediche o a cibo adeguato, e in cattive condizioni igieniche». Tutto ciò, aveva poi aggiunto, avrebbero potuto configurare un «trattamento crudele, inumano o degradante», proibito dalla legge internazionale.