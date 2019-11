Le balle di Beppe Grillo sulla repressione violenta degli uiguri in Cina

Lo Xinjiang come l’Alto Adige. Così sembra dipingerlo il blog di Beppe Grillo. Secondo il Verbo dell’Elevato, la regione cinese mostra chiaramente come tutto quello che si racconta sulla repressione del governo comunista sia pura disinformazione. Non esistono campi di concentramento, c’è il bilinguismo, viene lasciata ampia libertà di espressione e di culto e le misure contro il terrorismo funzionano perfettamente. Un vero modello da importare subito in Europa. Ma sarà vero? La realtà racconta tutt’altro. Come insegna Ilham Tohti, premio Sakharov 2019, condannato all’ergastolo da parte delle autorità cinesi per il suo attivismo nei confronti del popolo uiguro.

«Formalmente la Costituzione della Repubblica Popolare Cinese prevede ampia libertà per i gruppi etnici numerosi, come tibetani e uiguri», garantisce Marco Perduca, ex senatore dei Radicali e rappresentante dell’Associazione Luca Coscioni. Ma c’è un ma. «La libertà in Cina è solo apparente. Sono tante le restrizioni. Il cinese rimane la lingua obbligatoria da conoscere, perché utilizzata dalle istituzioni. Tutti gli spostamenti devono essere segnalati alle istituzioni, specie di coloro che hanno parenti detenuti. E infine i ministri di culto vengono nominati dal governo centrale e solo a questi fanno riferimento, anziché ai vertici dell’organizzazione religiosa di cui fanno parte». Un paradiso di libertà.

Ciò che colpisce però è l’attenzione posta sulle misure del governo cinese contro il terrorismo islamico che, a dire dell’autore del post Xinjiang: “nuova frontiera”, hanno notevolmente ridotto il numero di attentati terroristici nella regione. Il merito è dei «centri di istruzione e formazione professionale», diversi dai campi di concentramento e di rieducazione di cui invece si parla, che hanno aiutato e aiutano concretamente la popolazione uigura a evitare il radicalismo. Un tentativo di contro-narrazione forse ammirevole, ma che presenta alcune evidenti falle. Dal 2018 sono numerose le segnalazioni da parte delle Nazioni Unite e di organismi come Amnesty International che mostrano come il governo cinese abbia trasformato la regione in «un enorme campo di internamento avvolto nel segreto».