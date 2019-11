“Il Colibrì” di Veronesi, come tutti i capolavori, è un romanzo che muore senza morire mai

E Alessandro sta dietro ogni porta, anche all’aperto, ascolta dal vero, e trattiene tutto in sé come in un libro, anzi senza come. L’ha imparato da Irene, sua sorella, che sa tutto di tutti, ma nessuno la vede quando lei è stremata come un romanziere che ha la spiaggia del suo romanzo sotto gli occhi e, intorno, tutt’intorno, i Mulinelli, la melma spiralesca e a grandi ondate del mondo come chiacchiera, commento, sentenza, gorgheggio e gorgo, ma vattene affanculo, o immondo mondo (Irene, bel caratterino).

Poi ci ha messo del suo, dal vero anche il suo, suo d’Alessandro, e tanta magnifica applicazione a render facile il difficile da leggere. Ma Irene non è la sorella di Marco? Sì, ma Marco è nostro fratello Marco, così scrive, della terza persona romanzesca, Alessandro in prima persona d’autore, e la terza è appunto Marco, fratello di Irene, zia di nostra figlia Adele. Adele, o dio…

La prima persona, l’io, questo pronome quasi osceno, anche senza quasi, osceno in pieno, in piena notte, quando un senso ce l’ha e ce l’ha purtroppo, anche se è pomeriggio e non è notte. Per dire, ossia leggere: "… capì all’istante che Irene andava a finirsi nell’acqua… ". Chi lo capì? Marco. Ma chi, oltre a capirlo, lo scrive, e quasi lo riscrive per averlo già letto? Alessandro. E allora "… Marco atterrì… capì… uscì", entrando nel racconto di Alessandro, che ha letto un racconto riscritto da Irene, soprattutto la fine. E allora…

A che servono i personaggi? A non perdere, forse, tutte le persone che perdiamo nella vita? Chissà. E i personaggi che muoiono nei romanzi? Morirono come persone nella vita, ma come personaggi no, non muoiono anche se muoiono. I personaggi sono come i nomi, restano, e quante persone sono seppellite dentro di noi come personaggi nei romanzi. Ma nei romanzi i personaggi tornano, e quello che muore alla fine è solo lui che muore. Lui chi? Ma il romanzo, che muore a ogni romanzo bello che arriva alla sua fine. Ci mancherebbe che così non fosse, ci mancherebbe. Bisogna restare, a libro finito, col libro chiuso in mano, almeno un poco, quel poco che è un diminutivo, anche un vezzeggiativo del ‘per sempre’ invezzeggiabile.

E allora, abbiamo risolto il quesito ammorbante sulla morte del romanzo. Non è più ammorbante: a ogni romanzo bello il romanzo muore, come se non ci fosse altro romanzo, almeno per un poco (scriverne ancora, sì, forse, chissà, però non subito, godiamoci un po’ di requie e un po’ di requiem), muore che è uno spettacolo, il romanzo, coi personaggi che poi sfileranno in passerella (è vero o no?). E non solo i personaggi, anche i debiti di riconoscenza in fondo al libro, quasi la musica, ma sì, la musica, questa paggetta che regge la coda. E hai quell’impressione: che non l’hai letto ma che l’hai riletto, il libro. Come una generazione, e tu lo sei, anzi più d’una: generazioni che ripercorrono le proprie stagioni, le estive, promettenti tanto, poi spente dagli autunni, e poi un altro anno ancora fino all’ultimo, dal quale torni indietro guardando le figure e leggendo giusto i nomi, le parti per il tutto.