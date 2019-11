Dissesto Italia: i soldi per mettere in sicurezza il paese ci sono, ma chissà perché non li usiamo

Servono 40 miliardi per salvare tutta l’Italia dal dissesto idrogeologico. Ma tutti questi soldi lo Stato non li ha. Ci sono però una decina di miliardi che i governi hanno stanziato negli ultimi anni che potrebbero sistemare in gran parte il nostro Paese, ma questi finanziamenti vengono spesi poco e male. Perché? Burocrazia, incapacità dei Comuni nell’elaborare i progetti, iter infiniti e vertenze impediscono di rimettere a posto i ponti, le strade e le scuole danneggiate dal maltempo. Un sistema inefficiente che costringe a riparare invece di prevenire. A denunciarlo è la Corte dei Conti in un referto del 31 ottobre in cui segnala che «le risorse effettivamente erogate alle Regioni a partire dal 2017 rappresentano solo il 19,9 per cento dei 100 milioni di euro in dotazione» al Fondo Progettazione. Creato nel 2015, quel fondo serve per progettare le opere pubbliche anti dissesto, ma gli ultimi dati disponibili dicono che solo il 10% delle opere potenziali avevano un progetto concreto. Senza, non possono partire i cantieri. Le cause? Procedure inadeguate, revisioni di progetti approvati e procedure di gara non svolte, scarso monitoraggio, assenza di comunicazione tra Stato e Regioni, spesso in competizione tra loro. E soprattutto la difficoltà delle amministrazioni nazionali e locali di svolgere le funzioni ordinarie che ha portato al «ricorso ripetuto alle gestioni commissariali».

Tutto questo secondo la Corte dei Conti si è tradotto in una «mera raccolta di richieste di progetti e di risorse, talvolta non omogenee, senza addivenire ad una vera e propria programmazione strategica del settore». Secondo la Corte servirebbe almeno un sistema unitario di banca dati di gestione del fondo. E più si aspetta, più aumentano i danni. Secondo l’Ance, associazione nazionale costruttori edili, frane e alluvioni ci sono costate 3,5 miliardi all’anno dal 1944 al 2012. Oggi, con il cambiamento climatico le bombe d’acqua che devastano ponti e fanno esondare i fiumi sono triplicate: dalle 395 del 2008 alle 1024 del 2018. E secondo il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli il conto del maltempo può salire a 7 miliardi ogni anno. E anche quando l’Unione europea sporca, brutta e cattiva ci tende una mano, non sappiamo stringerla a dovere. Secondo l’Agenzia per la coesione territoriale dal 2007 a oggi le regioni Italiane hanno speso appena il 20% degli 1,6 miliardi concessi da Bruxelles tramite i fondi dedicati a progetto contro il dissesto idrogeologico: 320 milioni.

Eppure i soldi ci sono sempre stati, almeno per fare gli interventi più urgenti. Nel 2014 il Governo Renzi con ItaliaSicura stanziò 9,5 miliardi di euro, ma ne furono spesi solo tre in 1475 progetti. Addirittura nel 2017 Gentiloni riuscì a trovare 10 miliardi per il suo SbloccaItalia, aggiungendo un miliardo dai prestiti della Banca europea degli investimenti. Più o meno la stessa cifra prevista da Giuseppe Conte che ha cambiato il nome del piano in Proteggi Italia: 10,853 miliardi di euro stanziati per il triennio 2019-2011. Italia Sicura, Sblocca Italia, Proteggi Italia. Passano i governi, cambiano i nomi, aumentano frane e alluvioni. E si rimandano interventi necessari. Oltre 140 milioni di euro per il piano anti dissesto in Veneto, 120 milioni per i cantieri bloccati o mai partiti che dovrebbero bloccare l’esondazione del Seveso o i 220 milioni per mettere in sicurezza il Sarno. Per dirne tre.