L’Emilia non si Lega. Ma più che il modello Pd, è vincente il modello Bonaccini

Non c’è un motivo valido, solidale ai malumori, o di rabbia, quella cieca dell’attuale momento politico. Stefano Bonaccini è stato un buon amministratore, parola di leghista (o almeno dei molti che si sono spacciati come tali all’esterno del Paladozza di Bologna dopo il raduno di Salvini). Quello che manca però, secondo quest’ultimi, è l’alternanza di ideologie: il rosso in Emilia-Romagna non sta più bene su tutto, e la moda nazionale invoglia verso una standardizzazione a quel verde campestre adatto per tutte le stagioni. Nonostante ciò, la rilevazione Winpoll sul Sole24ore dà il candidato dem oltre il 50% (senza l’apporto di M5S), con la leghista Borgonzoni attorno al 42%. Senza contare il voto di lista, nel quale invece il centrodestra supera il centrosinistra.

Non basta quindi la presenza scenica del Capitano a cancellare quanto di buono fatto in questa legislatura locale da Bonaccini. L’Emilia in questi 5 anni è cresciuta sino a valere circa l’11 per cento del Pil nazionale (terza regione in assoluto dopo Lombardia e Veneto), e anche se non è stata la migliore in questi termini come vuol far credere Bonaccini, dal 2014 al 2018 il valore aggiunto della regione - ovvero la qualità di ciò che si produce nel campo dell’innovazione tecnologica ma anche della creatività - è cresciuto del 5,5%, più della media nazionale (+4,5%). L’occupazione ha superato la soglia di 2 milioni di occupati, 94 mila in più rispetto alla media del 2014 (+4,9%), con la disoccupazione media degli ultimi mesi scesa al 5,8%, dal 9% di inizio legislatura, la quota di NEET, i giovani che non studiano né lavorano che segna un -4%, la riduzione degli abbandoni scolastici prematuri di un altro 2% e il tasso di scolarizzazione superiore che sale all’85% (+3,5%).