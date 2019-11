Ok, boomer: ecco la manovra per i giovani di +Europa

PRIMO EMENDAMENTO:

DAL REDDITO DI CITTADINANZA A UN WELFARE PER IL FUTURO

In particolare, con l’abolizione del Reddito di Cittadinanza (che vale circa 7,5 miliardi di euro annui), si potrebbe riproporre in Italia uno strumento che aveva mostrato di funzionare bene (il reddito di inclusione), alla cui riattivazione destiniamo una cifra superiore a quella disponibile nel 2018 (3,5 miliardi anziché i 2,1 miliardi). Accanto al reddito d’inclusione, prevediamo l’istituzione di un voucher universale per le famiglie (del valore di 2 miliardi annui) e un fondo da 1 miliardo di euro per le borse di studio legate al merito per il sostegno delle spese di alloggio degli studenti fuorisede. Il voucher universale per i servizi alla persona e alla famiglia è finalizzato a contribuire alla conciliazione tra la vita lavorativa e personale, a innalzare i livelli di qualità delle prestazioni a favore dell'infanzia, delle persone non autosufficienti e per il benessere della famiglia e a favorire la crescita dell'occupazione e l'emersione del lavoro non regolare nel settore dei servizi di assistenza personale e di lavoro domestico.

Si tratta di “buoni” emessi da società specializzate (con un meccanismo analogo a quello dei ticket restaurant) che possono essere utilizzati da tutti coloro che hanno esigenze di cura per pagare soggetti fisici (baby-sitter, badanti, colf…) e non (asili nido, centri per anziani, ma anche associazioni del terzo settore accreditati …) che erogano servizi di cura. Oltre che dalle famiglie possono essere utilizzati anche dalle imprese, per assicurare prestazioni di welfare aziendale. L’utilizzo dei buoni consentirebbe a imprese e famiglie di detrarre fiscalmente un terzo delle spese sostenute.

La misura sulle borse di studio per gli alloggi universitari, in particolare, interesserebbe tutte quelle famiglie che si trovano a sostenere spese sempre più elevate per mantenere i propri figli in un’università lontana da casa, spesso in città che stanno subendo un aumento significativo dei costi delle locazioni dovuti al successo degli airb&b e case vacanze. Nel solo 2019 i canoni di locazione delle camere singole per gli universitari sono cresciuti del 6%, con incrementi significativi soprattutto nelle città universitarie principali. Attrarre talenti nelle università italiane e favorire la mobilità degli studenti deve essere un obiettivo prioritario per la politica italiana, intervenendo anche sul caro affitti per gli studenti fuorisede. A nostro parere bisogna lavorare su tre grandi obiettivi: a) irrobustire le borse di studio universitarie per gli studenti meritevoli provenienti dalle famiglie meno abbienti; b) irrobustire le detrazioni fiscali per le spese di alloggio per studenti e neo-assunti; c) promuovere la costruzione di studentati e alloggi, sia da parte delle università che dei privati.