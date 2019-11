Uno, nessuno e centomila Pd, ma manca ancora la sintesi di Zingaretti

Convegno non fa rima con governo e non è la certo la prima volta che il piano della discussione teorica non combaci con quello dell’arida politica. E così la “Bolognina del Pd” va interpretata su due livelli distinti. Detta in parole povere: lo spostamento sinistra dell’asse culturale e del profilo ideale non comporta affatto un corrispondente spostamento politico a sinistra, dunque non mette a repentaglio l’intesa di governo.

Sì, perché si scopre che Bologna non fa fibrillare il quadro politico, almeno a breve, visto che a pensarci bene la mossa di Zingaretti sullo ius culturae va interpretata come uno scatto identitario - non diciamo propagandistico - per dimostrare davanti a una platea un po’ oldstyle che il Pd non ha intenzione di calarsi le braghe davanti a Di Maio ma riproponendo questioni restate fuori dall’agenda di governo che ha qualche carta in mano. È bastato infatti che Di Maio si dicesse «sconcertato» per far gettare a una Debora Serracchiani ritornata ai posti di prima fila del partito diversi litri di acqua fredda sull’intemerata del segretario. Niente paura, non sarà su questo che si romperà.