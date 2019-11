Nota per il Pd, i Cinque stelle sono più a destra di Gengis Khan  

Una delle cose più surreali della politica italiana è quella della fazione vincente del Pd convinta che Matteo Renzi sia di destra e, per questo, un elemento spurio da cacciare dal partito e adesso da combattere come nemico principale, magari assieme alla «Milano che non restituisce», qualunque cosa voglia dire, ma che poi acrobaticamente si entusiasma per un’alleanza strategica con una società a responsabilità limitata (di Milano!) fondata da un ciarlatano anarcoleghista che studiava sui romanzi Urania, farneticava di Pianeta Gaia e auspicava l’esposizione dei corrotti in apposite gabbie sulla tangenziale. Come sia possibile che un partito serio, quale è il PD, continui a essere vittima di una allucinazione collettiva di questa portata resta un mistero irrisolto.

L’analisi politica dei Democratici è controintuitiva, tutta un’altra storia, perché considera i Cinque stelle una costola della sinistra nonostante siano guidati sul campo da due ragazzotti di solida famiglia fascista che prendono voti negli stessi luoghi, e con le stesse percentuali, delle ex aree berlusconiane del paese. Non solo. Più Di Maio e Di Battista tuonano contro il Pd, il partito che strappa i bambini ai genitori di Bibbiano, più Zingaretti e Franceschini si sciolgono in una corrispondenza d’amorosi sensi con questi amici immaginari e non osano interferire con le loro parole d’ordine di estrema destra, dallo spazzacorrotti ai taxi del mare, dal decreto sicurezza allo smantellamento della democrazia rappresentativa, fino al grottesco botta e risposta sullo ius soli che ha lasciato Di Maio «sconcertato» e pronto a far cadere il governo se il Pd pensa davvero di volere, rullo di tamburi, «un governo di sinistra».