Parere positivo per Recordati, utile in crescita per Rai Way: ecco i 10 titoli da tenere d'occhio

Recordati ha reso noto che il comitato dell'Agenzia europea per i medicinali ha emesso un'opinione positiva per l’Osilodrostat, farmaco per il quale la società ha acquisito i diritti da Novartis, raccomandandone la commercializzazione in Europa. Il parere favorevole del Comitato dovrebbe consentire una più rapida commercializzazione dell’Osilodrostat, rafforzando il posizionamento di Recordati nel segmento dei farmaci orfani.



Rai Way, società del Gruppo Rai, ha chiuso il terzo trimestre con 35 milioni di euro di Ebitda rettificato, in rialzo dell’11%, e un utile netto in crescita del 5% a 17 milioni. L’indebitamento si è attestato a 34,7 milioni. Escludendo l’effetto dell’applicazione del nuovo principio contabile IFRS-16, la società avrebbe registrato disponibilità liquide nette per 13,5 milioni. I risultati sono stati migliori delle attese.

