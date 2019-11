Il paradosso di “The Crown”, la serie tv sulla regina Elisabetta: è più reale della realtà

Questa la realtà. Poi viene la finzione, cioè la terza stagione di The Crown. In scena ci sono gli stessi personaggi (la famiglia reale) ma in un’altra epoca, in un altro contesto e, verrebbe da pensare, in un’altra dimensione.

Il salto all’indietro è anche una mutazione, quasi improvvisa, di stile e di temi. La serie copre gli anni che vanno dal 1964 al 1977. Le vicende, anche queste scritte e sceneggiate da Peter Morgan, vero e proprio cantore delle vite di uomini illustri del nostro tempo, ruotano intorno a una regina Elisabetta che, con una certa riluttanza, assume una sempre maggiore coscienza del proprio ruolo, inventando un modo personale di gestione del potere. Il dramma, che si gioca in una serie di conflitti interiori, intenzioni non realizzate e frustrazioni crescenti, è messo in scena dal premio Oscar Olivia Colman, che subentra alla talentuosa (ma troppo giovane per la parte) Claire Foy. Al suo fianco non si troverà più Matt Smith come principe Filippo, ma Tobias Menzies, che ha il compito di donare al personaggio profondità e sfumature. Diventa preponderante anche il ruolo della sorella Margaret (Helena Bonham Carter), che assume contorni quasi sapienziali e, intorno, cominciano a svilupparsi le storie di Carlo e di Camilla Parker Bowles, filone che – come sa chiunque – diventerà cruciale.

Rarefatta e contenuta, la tensione reale (e regale) emerge per accenni, allusioni, incertezze. Non mancano le scene dolorose (la frana di Aberfan, disgrazia nazionale) e i riferimenti storici più marcati (l’allunaggio visto con gli occhi del principe Filippo), ma il tutto si gioca comunque in un’atmosfera più lenta, placida, riflessiva. Più british.

E allora, verrebbe da chiedersi: quale delle due è la vera monarchia britannica? Quella del mito o quella dello scandalo? Uscite a distanza di poche ore, il disastro del principe Andrew e la storia della giovane regina sono, di fatto, narrazioni contemporanee. Se sovrapposte, sembrano combinare una sorta di ritorno al futuro.

È tutto nella natura di The Crown, una serie che di fatto non segue le regole delle serie tv: nessuno la guarda per sapere come andrà a finire la storia. Tutti la seguono per vedere come viene rappesentata. Nell’epoca dei selfie, è l’equivalente dell’attesa necessaria per lo sviluppo di un rullino fotografico. Solo a distanza di giorni, anche settimane, si potrà vedere come si era al momento dello scatto. E riconoscersi.

E allora è possibile, nonostante tutto, che in futuro le cose dell’oggi, saranno viste in maniera diversa. Le vicende dello scandalo della pizzeria, che tanto fanno patire il Guardian per la frustrazione di dover aspettare, per vederle rappresentate, «almeno dieci anni», magari saranno dimenticate. Forse (è lecito esagerare?) non ci sarà nemmeno una monarchia in Inghilterra. E allora riguardare questi episodi, domani come oggi, sarà soltanto una fuga in un passato favoloso.