Caro Di Maio, si può parlare di ius soli anche se piove

Non si può parlare di Ius Soli, no, nemmeno questa volta. Perché? Perché piove. Sembra una barzelletta e invece è il bassissimo livello di galleggiamento di un governo che ogni volta che prova a sfiorare la politica (quella vera, mica quella buona per stamparci un claim pubblicitario da sputare su twitter) si incastra sull’equilibrismo (spesso vuoto, in equilibrio su niente) di un Luigi Di Maio più impegnato a non cadere che a camminare. «Abbiamo un'Italia sotto l'acqua, da nord a sud ci sono richieste di stato d'emergenza, c'è una multinazionale che sta mettendo a rischio 10500 lavoratori a Taranto. Io sono sconcertato. Io ho rispetto di tutto, siamo al governo per governare e non lanciare slogan per fare campagna elettorale»: ha detto così il ministro e capo politico del Movimento 5 Stelle, riuscendo a mettere insieme in una stessa frase problemi assolutamente diversi e giocando ancora, miseramente, nell’innescare una scala di disperazioni. Perché se è vero che mezza Italia (mica solo Venezia) si indebolisce sotto i colpi del maltempo è anche vero che circa 800.000 persone (non briciole, ottocentomila persone) si ritrovano in un assurdo limbo legislativo che impedisce loro di essere “cittadini” avendone tutti i doveri e non avendone i diritti. E che quasi un milione di persone stiano in un chiaroscuro di identità è un problema di cui discuterne sempre, al di là degli eventi atmosferici, delle crisi lavorative o di qualsiasi altro evento che possa tornare utile per fare un po’ di benaltrismo.

La debolezza di questo governo è tutta qui: è pensabile che il Partito Democratico sia alleato con chi intende il “governare” come semplice amministrazione dell’ordinario e come espressione di solidarietà (ben fotografata) in caso di crisi e di disastri? Come si può intendere la politica senza una condivisione su temi politici? Come si può costruire un ragionamento politico su un tema qualsiasi, uno di quei temi in cui inevitabilmente si deve prendere una posizione, con chi spera semplicemente di galleggiare fino a fine legislatura? Davvero a nessuno viene il dubbio che la potenza comunicativa di Salvini e della destra sia dovuta soprattutto al nanismo decisionale di una compagine di governo che si imballa ogni volta che si presenta una decisione che richiede qualcosa in più di una semplice firma?