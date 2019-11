Corpo europeo di solidarietà, l’Italia è prima in classifica (grazie ai nostri giovani)

Primi, e in una classifica positiva a livello Ue. Per una volta succede anche a noi italiani. La graduatoria in questione è quella degli EU Solidarity Corps, il corpo europeo di solidarietà che dà la possibilità ai giovani tra i 18 e i 30 anni di trascorrere un periodo, normalmente compreso tra i 2 e i 12 mesi, in un altro paese Ue, facendo volontariato, un’esperienza di formazione o di lavoro. Con 2983 ragazzi impegnati in questi programmi, l’Italia ottiene dunque la medaglia d’oro per solidarietà. Un’ottima notizia, che ci dice molto su quanto fuorviante e lontano dalla realtà possa essere il ritratto del nostro Paese ai nostri stessi occhi, oltre che, ancora una volta, utile a smentire la stracotta (oltre che falsa) retorica dei giovani italiani bamboccioni, fannulloni e “choosy”. In questo senso, anzi, i giovani italiani si dimostrano aperti e curiosi verso l’estero e ben disponibili a rimboccarsi le maniche per aiutare gli altri ed acquisire, al contempo, importanti soft skill che potranno tornare loro utili nel mondo del lavoro. Il Corpo di Solidarietà, infatti, dà l’opportunità di spendersi in progetti destinati ad aiutare comunità e gruppi diversi in Europa, legati a temi che spaziano dalla prevenzione delle catastrofi naturali alle ricostruzioni a seguito di calamità, dall'assistenza nei centri per richiedenti asilo alla risoluzione di problematiche sociali di vario tipo nelle comunità locali.

Ad oggi, 175mila giovani europei hanno preso parte al programma, lanciato nel 2016, di cui oltre trentamila solo quest’anno. Anche nella classifica complessiva, dal 2016 ad oggi, l’Italia si piazza al terzo posto, dopo Turchia e Spagna, con 20.111 ragazzi registrati. Un altro aspetto interessante è anche legato al fatto che l’Italia è anche il Paese che ospita il maggior numero di programmi del Corpo europeo di Solidarietà.