A Dresda c’è un’emergenza nazismo, ma nelle sue strade non ce n’è traccia

Un sopralluogo a Dresda per osservare da vicino la città dove pochi giorni fa è stata votata in consiglio comunale una "Emergenza nazismo?" (il punto di domanda aggiunto in extremis, per ammorbidire la provocazione), su mozione di Max Aschenbach, il rappresentante del Die Partei, un partito “satirico” che da noi bolleremo come “freak”, ma che qui è circondato da sufficiente rispetto.

La Cdu della cancelliera Merkel non ha sostenuto la mozione, giudicandola velleitaria e lessicalmente confusa. Ma la risoluzione del capoluogo della Sassonia ha fatto rumore, in Germania e in Europa, per la sua denuncia di «atti antidemocratici contrari all’umanità, che includono la violenza e si manifestano a Dresda in maniera crescente». Come primo effetto le autorità locali si sono dichiarate pronte a rafforzare la vigilanza e la diffusione della cultura democratica, elevando i livelli di protezione delle minoranze.

Motivo per cui si va a Dresda preoccupati, convinti di trovare un’atmosfera pesante in una città blindata e divisa, sebbene una conversazione telefonica con Gianaurelio Cuniberti, che insegna fisica alla locale università, ci offre da subito uno scenario diverso: «Il problema esiste ed è connesso alla storia recente della città. Ma a Dresda si vive benissimo; opportunità e stimoli sono innumerevoli». Questa è Sassonia, terra di Lutero, vocazione al rigore, predisposizione al senso del dovere, un distillato dell’animo protestante. Poi qui è arrivato il comunismo, che ha spazzato via i valori religiosi, privilegiando un diverso culto identitario. Nell’89 è iniziato il complicato procedimento di ritorno nell’alveo della Germania riunita, dove l’orgoglio sassone ha fatto i conti con l’improvvisa assenza di riferimenti culturali e con una contingenza economica durissima. Hanno stretto la cinghia, si sono sottomessi a un’austerity intransigente e chi ha deciso di restare, mentre cominciava l’esodo verso Land dove la vita fosse meno arcigna, ha contribuito al capolavoro di una parità di bilancio raggiunta in pochi anni ma con molti sacrifici, quanto a sanità e servizi.

Poi nel 2015 è esplosa la crisi dei migranti e, sebbene le facce straniere qui siano assai meno che a Ovest, lo spettacolo del governo centrale che, dopo aver dissanguato le economie locali, finanziava l’insediamento di genti venute da lontano, non è piaciuto per niente. Sulla questione a messo le mani la destra aggressiva della AfD, il partito che abbina il doppiopetto a posizioni reazionarie, arrivando a sfidare la Cdu per il controllo della città e della regione. L’innalzamento del livello dello scontro è dimostrato dalla sfrontatezza con cui la destra, proprio a Dresda, è scesa in piazza per propagandare una visione identitaria e razzista che ha sorpreso per il linguaggio utilizzato e per la deriva estremistica rapidamente assunta dalle manifestazioni. A guidare le quali non si presentava l’AfD, che pure benignamente le sponsorizzava, bensì il movimento Pegida, acronimo di Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes, (Europei patrioti contro l’islamizzazione dell’Occidente), denominazione che non richiede commenti.

I raduni hanno preso cadenza regolare, ogni lunedì nell’enorme piazza centrale di Dresda, al cospetto della Frauenkirche, la Chiesa di Nostra Signora, l’edificio di culto luterano sbriciolato dal bombardamento del 1945 e rimasto un rudere per 45 anni, fino alla Riunificazione, tornando alla forma originale solo nel 2005, con un restauro da 125 milioni finanziato da privati. Un simbolo all’ombra del quale non è un caso che si radunino quelli di Pegida, 1000-2000 persone (ma in un paio di occasioni si è arrivati a 20mila) che danno voce all’oltranzismo populista.