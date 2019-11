Bonafede lancia la “squadra speciale” per l’infanzia, ma è solo scena sull’onda di Bibbiano

Al di là delle iniziative politiche nate sulla scia dei fatti di Bibbiano, emergono enormi buchi e pure qualche passo falso. Le linee di indirizzo per l’accoglienza nei servizi residenziali per i minorenni, approvate a inizio 2018 dalla Conferenza Stato Regioni, non sono state recepite ancora da nessuna regione. Senza che dal ministero della Giustizia battessero ciglio. Bonafede, al contrario, come ha raccontato Il Dubbio, ha trovato invece il tempo per esprimersi contro la nomina di Giuseppe Spadaro, presidente del Tribunale dei minori di Bologna, a procuratore minorile di Roma. È bastato l’annuncio dell’invio degli ispettori ministeriali negli uffici da lui diretti per congelare tutto.

Così come si è fermato in Commissione Giustizia della Camera il cammino della proposta di legge sulle modifiche in materia di affidamento di minori “post Bibbiano”, prima firmataria Stefania Ascari (M5s), già criticata dalle associazioni competenti per essere più una legge “contro” l’affido che sull’affido. Bonafede ha detto che ora la “squadra speciale” lavorerà a delle proposte legislative. E la richiesta arriva anche dalla Commissione bicamerale infanzia presieduta da Lucia Ronzulli.

E se Bonafede parla di priorità, come ha ricordato dalla conferenza organizzata dal Garante Gianmario Gazzi, presidente del Consiglio nazionale assistenti sociali, quello che manca sono gli assistenti sociali: in alcune parti d’Italia si arriva anche a un rapporto di uno ogni 5.500 abitanti. «Perché si finanziano solo misure per gli adulti come il reddito di cittadinanza e per i bambini non si spendono soldi?», ha chiesto Gazzi, che è pure membro della squadra speciale di Bonafede.