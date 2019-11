La digitalizzazione vola anche nella grande distribuzione (e risolve molti problemi)

È sempre più digitale la gestione di tutti i processi legati al ciclo dell’ordine (ordine, conferma dell’ordine, avviso di spedizione e fattura) da parte delle imprese del largo consumo operanti in Italia. E aumenta, anche, il ricorso all’EDI (Electronic Data Interchange), lo scambio elettronico di documenti commerciali e amministrativi. E a fornire una fotografia dettagliata della situazione, dei principali trend in atto e delle opportunità di sviluppo del mercato è l’edizione 2019 del “Monitoraggio dell’uso dell’EDI nel largo consumo in Italia”, che GS1 Italy realizza da cinque anni in collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano.

In questa ultima edizione emerge come la digitalizzazione dei processi sia un trend sempre più evidente, in particolare per le imprese con una forte propensione all’export, e come l’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica abbia rappresentato un importante volano per l’EDI.

