Ecco perché l’e-commerce di Marie Kondo ha fatto arrabbiare così tante persone

Svuotare prima di tutto. E poi – si scopre oggi – riempire di nuovo. Il verbo di Marie Kondo, la celebre autrice del manuale del 2011 “Il magico potere del riordino”, poi trasformato in una altrettanto fortunata serie tv da Netflix, sembra essere cambiato. Liberarsi delle cose è giusto. A patto che, subito dopo, le si ricompri sul suo sito di e-commerce.

Proprio così: la signora giapponese, che con il suo metodo drastico di decluttering ha liberato le case di migliaia di occidentali smarriti, da lunedì 18 novembre ha lanciato un nuovo store di oggetti per la casa. A prezzi notevoli: un paio di pantofole in cuoio costano 206 dollari, una borsa di lino con un bouquet di fiori solo 42 dollari, un mestolo arriva a 96. La cosa che costa di meno è un contenitore di bacchette in ceramica a soli otto dollari. Dopo gli appartamenti, sembra di capire, vuole svuotare anche i portafogli.

Di fronte a insinuazioni (in certi casi anche vere e proprie accuse) come queste la donna si difende: il metodo Konmari, ideato dalla stessa Kondo e che prevede anche corsi di preparazione per diventare Consulenti certificati, non vuol dire disfarsi degli oggetti. Significa eliminare tutto ciò che non «infonde gioia». E, come si scrive nel sito, «con i giusti oggetti in casa, “di più” può voler dire davvero “di meno”». Per cui, «se il vaso che avete vi dà gioia, non lo dovete né buttare né sostituire. Io non incoraggio questo». Le spiegazioni che ha reso al Wall Street Journal, dove è andata in visita alla redazione, non hanno convinto tutti.

Marie Kondo, che al suo apparire nel 2011 era stata salutata come una salvatrice del mondo occidentale, ormai schiavo delle proprie malattie da tardo capitalismo, aveva fatto subito breccia con i suoi metodi spicci e risoluti. Togliere cose, alleggerirsi, dismettere vecchi legami con oggetti inutili era diventato possibile. Al suo successo – cosa su cui si sono scritte pagine e pagine – ha contribuito senza dubbio la provenienza orientale: in lei risplende l’immagine del Giappone ordinato, pulito, disciplinato, in una visione stereotipata che per alcuni arriva perfino a sfiorare il razzismo.