«Se non si fa così, vince Salvini», la geniale campagna dell’opposizione per Salvini

Il penoso balletto sullo ius soli è solo l’ultimo esempio di questa dinamica autodistruttiva, con il segretario che dal palco grida che «è ovvio che lo faremo», parlando peraltro di «ius culturae e ius soli» (massì, si sarà detto, fa’ vedere che abbondiamo), salvo poi far precisare che non intende affatto «imporre» le sue idee, e dover chiarire lui stesso, nella succitata intervista a Repubblica: «Non drammatizzerei questo tema. Se oggi non ci sono le condizioni, non è detto che non si realizzino». Massì, perché drammatizzare: che fretta c’è? Salvo poi passare le giornate a parlare del movimento delle «sardine» e di quanto sono belli questi giovani che alla sinistra chiedono coraggio, valori, radicalità. Salvo poi ricominciare da capo, sullo ius soli come su Ilva: perché anche qui, si capisce, è ovvio che il Pd vuole rimettere lo scudo penale, come chiedono tutti in ginocchio, dai sindacati alla Confindustria, cosa vi credete. E così sui decreti sicurezza (un’altra di quelle cose che, parola di Zingaretti, è ovvio che il Pd vuole superare). E così su reddito di cittadinanza, quota cento, taglio dei parlamentari e su tutti gli altri punti del famigerato contratto gialloverde, che l’attuale governo sta rispettando assai più scrupolosamente del precedente. E che il Pd, di fatto, continua a non volerne sapere di toccare nemmeno con un fiore. E sapete perché? Ma è ovvio anche questo: perché «così vince Salvini!».

Il problema è che ripetere una simile giustificazione, nel momento stesso in cui si confermano tutti i provvedimenti e persino i peggiori comportamenti di Salvini (come le navi cariche di naufraghi lasciate a largo per settimane), denota un tasso di ipocrisia molto superiore alla media, già alta, della politica italiana, e suscita di conseguenza una certa irritazione anche nell’elettore meglio disposto. Ma prima di tutto suscita in lui un incoercibile, incontenibile, insopprimibile desiderio di votare Salvini.