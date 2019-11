Milano è un grande modello, ma il Sud deve lavorare su scuola, infrastrutture e lavoro

De Milan ghe n’è doma vun, si dice sotto la luce dorata della Madonnina. Di Milano ce n’è solo uno, per arte ma sopratutto per economia. Il capoluogo lombardo infatti è stato al centro delle recenti polemiche in capo al ministro del Sud Peppe Provenzano proprio per la sua ingordigia negli affari: produce troppo e condivide poco con il resto del Paese. Nello specifico, allarga quel buco nero chiamato gap che divide il Mezzogiorno dal Nord-Est italiano. Espressione discutibile, come commenta Fabio Pammolli, professore di Economia e Management presso Politecnico di Milano, che aggiunge come «fino a quando il Mezzogiorno continuerà a guardare ai residui fiscali del Nord come fonte primaria di finanziamento, credo che non si riuscirà mai a trovare una via di uscita da questa trappola».

Professor Pammolli, si è trovato recentemente a discutere della macro questione del Sud Italia. Ci sono stati dei progressi?

Nel libro Morire di aiuti: I fallimenti delle politiche per il Sud (e come evitarli) da cui abbiamo preso spunto si affronta il grande tema del sud Italia di Antonio Accetturo e Guido De Blasio ricostruisce in dettaglio una serie di interventi pubblici nel Mezzogiorno, a partire dalla legge 488. Questa ricostruzione ci pone di fronte a due interrogativi: qual è stato l’impatto delle diverse misure? e quale sarebbe stata la crescita che si sarebbe realizzata in quelle zone senza l’intervento pubblico? In molti dei casi studiati, l’impatto positivo di tale intervento non c’è stato.

Quindi?

Questo è ovviamente un elemento molto importante quando ci troviamo a riflettere sulle misure che dovrebbero promuovere la convergenza del Mezzogiorno d’Italia rispetto al resto del Paese. Convergenza che sia in termini di Pil pro capite sia di andamento della produttività non si è realizzata. La questione inoltre riguarda come l’attore pubblico valuta le sue politiche. La mancata valutazione delle politiche pubbliche sembra essere, purtroppo, un tratto distintivo della storia patria.