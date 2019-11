Finanza e trasparenza nelle comunicazioni, perché bisogna continuare a parlarne

Troppi gli intermediari che finora hanno agito in maniera non sufficientemente chiara verso i propri clienti, troppo poca la consapevolezza finanziaria degli investitori nel momento in cui approcciano le operazioni di investimento: questo è quanto emerso dall'indagine di Moneyfarm e della School of Management del Politecnico di Milano dopo l'approvazione di MiFID II, la normativa comunitaria che impone la trasparenza nelle comunicazioni di costi e oneri agli operatori del mondo degli investimenti. Una ricerca che racconta molto dello stato dell'arte di questo mondo, e che sottolinea la necessità di agire nella direzione di una maggiore educazione finanziaria per i cittadini. Non a caso, infatti, la ricerca ha conquistato l'attenzione della stampa: di recente se ne è parlato anche su Radio Capital. A questo link è disponibile l'intera puntata: https://www.capital.it/programmi/le-belve/podcast/podcast-del-16-11-2019/.

