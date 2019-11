Ucrainagate, occhi puntati sulla testimonianza dell’ambasciatore Sondland

Le udienze pubbliche sempre più come un test di Rorschach

È sempre più evidente che queste udienze pubbliche, pur mettendo in luce una quantità impressionante di informazioni grazie alle quali in condizioni normali porterebbero alla rimozione immediata di un normale presidente, fanno poco o nulla per spostare i due schieramenti, fissi sulle loro posizioni. Anzi, testimonianze come quella di Volker, ad esempio, sono come dei test di Rorschach: ognuno ci vede quello che ci vuole vedere. Per i democratici, la testimonianza dell’ambasciatore, con i suoi ripensamenti e le sue contraddizioni, è prova di un tentativo di copertura. Per i repubblicani è una conferma che niente di così allarmante è avvenuto perché poi gli aiuti all’Ucraina sono stati sbloccati e Zelesnky non ha aperto nessuna indagine sui Biden.

I sondaggi confermano la rigidità degli schieramenti

Un nuovo sondaggio Npr/Pbs NewsHour mette in luce che la metà degli americani approva l'inchiesta sull’impeachment, più o meno lo stesso del sondaggio del mese scorso. Il 65% dice però che immagina che dall’indagine non uscirà nulla che farà loro cambiare la propria posizione sull’impeachment.

E oggi tocca a Sondland

A un certo punto della sua deposizione, Morrison fa riferimento a lui come al “fattore Gordon”. Gordon Sondland, ambasciatore presso l’Unione europea, è l’uomo al centro di tutto: è lui che aveva i contatti diretti con Trump e Giuliani, è lui che cerca di convincere Volker a insistere con gli ucraini per l’apertura dell’indagine sui Biden, è lui che è al telefono con Trump il 26 luglio quando il presidente urla che vuole l’indagine sui Biden. È sempre lui che quando mette giù il telefono dice al funzionario che era con lui che «a Trump dell’Ucraina non importa nulla, a lui interessa solo dei Biden». Il dubbio ora è: si avvalerà del quinto emendamento e si rifiuterà di rispondere, per paura di auto incriminarsi?