Ecco come Malta è diventata un’isola blockchain (auguri!)

La strategia maltese si compone di un altro tassello, cruciale per promuovere l’adozione diffusa della tecnologia, l’investimento in educazione e formazione. Con questo obbiettivo in vista, l’Università di Malta ha lanciato ad ottobre di quest’anno il primo Master in Blockchain e Distributed Ledger Technologies, il mercato infatti soffre di una scarsa disponibilità di risorse specializzate, a fronte di un aumento del 26% delle offerte di lavoro registrato nel 2019 a livello globale. In quest’ottica l’investimento sulla formazione risulta determinante per assicurare la crescita del capitale umano.

La scena maltese non offre solo formazione sulla Blockchain, ma mette la tecnologia stessa al servizio della formazione, e proprio in questo campo osserviamo esempi italiani che si sono distinti al Summit di Malta. Nell’ambito del Workshop dedicato ad Education & Mass Adoption troviamo un'azienda, basata in Svizzera, che permette la certificazione su Blockchain delle proprie competenze maturate collaborando con aziende e società di formazione. Il fondatore ha tenuto il keynote "Entrepeneurial mindset in the Blockchain field” rimarcando la necessità di formazione nel settore come leva, per innovare il tessuto imprenditoriale tradizionale e creare un ambiente favorevole all’adozione massificata della tecnologia.

Sempre per la missione educativa si è distinto un network no-profit, basato in italia, orientato alla formazione e contaminazione di competenze e professionalità dell’ecosistema Blockchain, favorendo così scambi e sinergie trasversali per accrescere le opportunità di ogni membro del network.

Gli sforzi di Malta ci offrono l’ennesima testimonianza della costante crescita dell’ecosistema Blockchain in Europa e nel mondo, opportunità pronte ad essere colte per chiunque decida di approcciarsi a una realtà innovativa in evoluzione, e con ottime prospettive di lavoro.